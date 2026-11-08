Porsche пусна кафемашина, която струва колкото автомобил на старо

Германският производител на спортни автомобили Porsche обедини сили с италианския бранд за първокласно кафе оборудване La Marzocco, за да представи лимитирана серия на еспресо машината Linea Micra. Дизайнът на ексклузивния уред е директно вдъхновен от култовия 911 Carrera RS 2.7. Базовата цена на колекционерската машина е точно 7 300 евро, превръщайки я в един от най-скъпите кухненски аксесоари на пазара.

Основен акцент във визията е интегрираният в поставката за чаши спойлер, добил популярност като „патешка опашка“. Дизайнерите са добавили емблематичните за марката цветови комбинации, аналогови манометри, стилизирани като уреди за гориво, оригинални обозначения RS и 2.7, както и индивидуална табелка с надпис „One of 911“.

За пазара в САЩ моделът ще се предлага в бяло, зелено, оранжево и черно, като тиражът от всеки цвят е ограничен до точно 911 бройки. В Германия се предлага отделна бяло-синя спецификация, която напълно пресъздава цветовата схема на оригиналната класика от 70-те години. От тази серия ще бъдат сглобени едва 150 екземпляра.

От техническа гледна точка уредът стъпва върху доказаната платформа Linea Micra. Моделът разполага с дистанционен контрол на температурата през мобилно приложение, прецизно настройване на времето за екстракция, двулитров воден резервоар и разнообразие от професионални портафилтри. Към машината се предлага и специализирана мелачка La Marzocco Pico на цена от 1 950 евро, а пълният бариста комплект достига 9 200 евро.

В каталога с допълнителни аксесоари присъстват специална кутия за съхранение на кафе за 125 евро, маркови бар кърпи за 64 евро, детайлни мащабни умалени модели на 911 Carrera RS 2.7, както и сервизи за еспресо. Комплект от две чаши с чинийки се предлага срещу 97 евро.

За да бъде изживяването пълно, към кафемашината се предлага и перфектно пасваща специализирана мелачка La Marzocco Pico на цена от 1 950 евро, а за почитателите на изцяло завършените решения се предлага пълен бариста комплект, чиято стойност достига 9 200 евро. Очакванията за светкавичен търговски успех са напълно оправдани, имайки предвид, че предишното подобно издание на Porsche, оценявано на около 6 700 евро, се разпродаде напълно за едва 8 часа след официалния си дебют.