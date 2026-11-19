Когато дипломатическите кортежи се подредят край протоколните зали, формата на каросерията често казва повече от официалните комюникета, а именно това се случи по време на срещата на върха на АТИС в Шънджън. За пръв път в една публикация бяха съпоставени представителните автомобили на лидерите на Русия, Съединените щати и Китай, като повод за материала станаха данни на Fenghuang, позоваващи се на вестник Dahebao. Да си признаем честно, подобен сблъсък на символика на четири колела няма как да остане незабелязан от наблюдателите в бранша, дори когато оценките звучат неочаквано смело.

Hongqi N701

Естествено, най-изразителната и многопластова характеристика в китайския анализ е отредена на служебния автомобил на Си Дзинпин – Hongqi N701. Авторите на разбора долавят в него сдържан ориенталски чар и традиционно китайско гостоприемство, преплетени с достойнство, което не се нуждае от излишен шум. Интервюиран от изданието автомобилен дизайнер оприличава външния вид на машината на величествена планина, внушаваща респект само чрез самото си присъствие. Същият специалист добавя, че Hongqi олицетворява не просто националната естетика, а и философията за хармония в многообразието и полза за всички – черта, която според китайските журналисти отчетливо го разграничава от американския Cadillac и руския Aurus.

Cadillac The Beast

На противоположния полюс на емоционалното възприятие стои американският лагер, където служебният Cadillac на Доналд Тръмп е разчетен като знак за силова увереност и натиск. Впечатлението за агресивност се поражда от изчистените повърхности и подчертано ъгловатия силует, които придават на лимузината напорист, почти безкомпромисен характер. В този прочит формата работи като пряко продължение на демонстративната мощ, без да търси мекота или омекотяване на контурите.

Aurus Senat Long

Между тези два образа се разполага руският Aurus Senat Long, използван от Владимир Путин, за когото китайските наблюдатели избират думи с тежест на монумент. Според публикацията удължената лимузина изглежда масивна, внушителна и величествена, а пропорциите ѝ създават усещане за власт и неоспорим авторитет. Докато американският модел залага на рязка динамика и натиск, а китайският – на планинска устойчивост и философска съразмерност, руският флагман излъчва тежка, церемониална представителност, която оставя траен отпечатък още при появата си.