Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Испанска инвазия с китайско сърце или с чия помощ EBRO щурмува България с пълна SUV гама

Испанска инвазия с китайско сърце или с чия помощ EBRO щурмува България с пълна SUV гама

14 Май, 2026 09:14 11 980 15

  • ebro-
  • chery-
  • българия

Докато другите тепърва научават, ние ви разказахме за този съюз още преди месеци – сега вижте с кого възродената марка на Chery планира да превземе родния пазар

Испанска инвазия с китайско сърце или с чия помощ EBRO щурмува България с пълна SUV гама - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Испанската марка EBRO официално акостира на родна земя, превръщайки България в свой нов плацдарм за завладяването на европейските пазари. След месеци на спекулации и ексклузивни разкрития, възроденият бранд от Барселона обяви мащабна офанзива, която иска да се намеси в SUV сегмента. Вместо предпазливо опипване на почвата, иберийците влизат „с вратата“ – на пазара у нас излиза директно цялата моделна линия, позната до момента само в родината им.

Под лъскавата иберийска външност всъщност тупти мощно технологично сърце от Далечния изток. Не е тайна, че възраждането на EBRO е плод на мащабно съвместно предприятие с китайския гигант Chery. Макар автомобилите да се сглобяват в Барселона, за да отговорят на европейските вкусове, те на практика използват авангардната инженерна платформа и агрегати на своите азиатски братовчеди.

Тук е моментът скромно да припомним, че именно ние от mobile.bg „гръмнахме“ новината първи още през октомври миналата година. Докато останалите тепърва се ориентираха в ситуацията, наш екип предаде директно от мястото на събитието, че китайската инвазия с испански привкус е само въпрос на време да стъпи на родна земя.

Иначе, зад волана на амбициозния проект за България застава Grupo Cario. Официалното споразумение за дистрибуция вече е факт, като компанията поема пълната отговорност за вноса, сервизната мрежа и дългосрочното обслужване на клиентите. Финалните детайли по продуктовата гама бяха изчистени директно в „сърцето“ на производството – модерната фабрика в свободната търговска зона на Барселона. Любопитното е, че страната ни се нарежда веднага след Португалия в списъка на EBRO, затвърждавайки репутацията ни на отличен „тестов полигон“ за иновативни и рестартирали марки.

Още от първия ден българските шофьори ще имат достъп до внушителен арсенал от кросоувъри. Гамата се простира от компактния и пъргав хибрид EBRO S400 до технологичното бижу и флагман в семейството – EBRO S900. Последното е оборудвано с мощна plug-in хибридна система, обещаваща впечатляваща ефективност без компромис с динамиката. Марката стартира с шест представителни центъра в страната, като целта е ясна: да предложи на потребителите рационална алтернатива, която залага на доказана механика (благодарение на алианса с Chery) и солиден европейски произход.

Историята на EBRO е достойна за филмов сценарий. Родена през далечната 1954 г., марката дълго време бе символ на испанския индустриален дух, преди да изчезне под шапката на Nissan през 80-те години. Днес, под крилото на EV Motors, „испанецът“ се завръща по-силен от всякога. Въпреки че българският пазар е сравнително малък с неговите близо 50 000 нови регистрации годишно, прогнозите са оптимистични – очакваният ръст до над 60 000 автомобила до 2028 г. превръща страната ни в апетитна хапка за бранд, който търси растеж далеч от пренаситените западни мегаполиси.

Бизнес моделът на EBRO у нас е гъвкав и агресивен. Освен партньорството с вносителя, компанията изгражда и собствен оперативен екип в България, за да държи пулса на пазара. Това гарантира, че марката няма да бъде просто поредното име в каталога, а ще предложи персонално отношение и бърза реакция. Очевидно е, че в Барселона вярват в максимата: „По-добре първи в селото, отколкото втори в града“. Докато големите играчи се борят за оцеляване в Германия и Франция, EBRO изгражда своите крепости там, където практичността и доброто съотношение цена-качество все още са на почит.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УСАСРА

    15 3 Отговор
    Кач пара?

    Коментиран от #2

    09:22 14.05.2026

  • 2 Сталин

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "УСАСРА":

    Трябва да плащаш още една ипотека за такава кола

    Коментиран от #3

    09:28 14.05.2026

  • 3 Само пет години

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    обаче. После си я караш, докато се счупи така, че да не искаш/няма къде да я оправиш. Продажба е малко възможна, или поне продажба, различна от подаряване на 20% от покупната цена. Проба-тест ще бъде с китайките автомобили, немците ще натиснат за мита и при ДВГ в един момент, ама дотогава какво от европейското автомобилостроене ще е останало - не е ясно.

    Коментиран от #6

    09:43 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 такива работи

    22 16 Отговор
    Много хора ще попаднат в капана на китайските автомобили. Много попаднаха и не искат да чуят повече за китайска кола. Традиционните марки, които влагат много усилия ще пострадат макар и в малка степен от тази несправедлива конкуренция. Така губят всички клиенти. Случаят с японските и корейските автомобили може да се потрети, но китайските никога няма да се наложат като япотските и корейските.

    09:50 14.05.2026

  • 6 Васил

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само пет години":

    О, чакам ги с нетърпение след 5 години да започнат да ги продават на 20% от първоначалната цена. За 2-3000 Еврака си взимам една и си я карам докато се разпадне.

    10:06 14.05.2026

  • 7 батвесо

    15 1 Отговор
    Естествено, че ще имаме репутация на отличен тестов полигон с тия дупки по пътищата! Нищо изключено скоро и германците да тестват тук нови "Леопарди".

    10:47 14.05.2026

  • 8 Васил

    10 5 Отговор
    Доста се уляха с тези реклами на Китайските таратайки само дизайн не стига за да се привлече клиентела на това залагат Китайците а качеството е на заден план.

    10:55 14.05.2026

  • 9 Антон

    15 7 Отговор
    Миналата година видях на живо китайска кола след 2 годишно ползване. Нито модел нито марка мога да кажа. Човека ми каза че я е купил за около 30 000 - 35 000 евро. Вътре изглеждаше потресаващо за 2 год,. ползване и 40-50 км,. Всикчи седалки вкл. таблото бяха нацепени. Не само това, но седалките бяха започнали и да се лющат, белят и прочие. Човека си се радваше на колата и ми вика, тя ми намига от дисплея като се кача. Казах му , леле какви неща правят китайците , тези ще ни задминат след няколко години.
    Искрено се надявам да не ми се налага да си купувам подобни недоразумения. Ако искате по-евтинко има дачиии, разни евтини шкоди. Им аи пазар на втора употреба коли на 2-3 год. Но китайско никога.

    Коментиран от #10

    11:44 14.05.2026

  • 10 Антон

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Антон":

    да се чете 40-50 хил. км. а не 40-50 км.

    11:45 14.05.2026

  • 11 Българин

    13 5 Отговор
    Направо ми е чудно как българина още вярва в китайското качество, след като вече над 20 години масово потребява китайски стоки. И то точно разни евтини боклуци, които или изобщо не вършат работа, или се чупят за отрицателно време, или и двете. И на всичкото отгоре очаква да направят адекватен автомобил! Той пазарът си го показва много добре. Уж много хубави китайските коли, много екстри, лукс, цената ниска, ама по улиците са по-малко от дъртите Жигули. Всеки вика " вземи си ти".

    Коментиран от #12

    12:12 14.05.2026

  • 12 еееее

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Китайски боклук не е ли народна мъдрост?

    15:07 14.05.2026

  • 13 Факт

    8 6 Отговор
    Абе, в кой свят и в коя година живеете, нещата коренно са се променили. Голяма част от компонентите за западните марки се произвеждат в Китай, цели модели също се правят там изцяло, даже и Мерцедес. Голям смЕх, бе Волво е супер, купувам, аааа Geely не пипам, Стелантис, Хонда, Нисан-Ок може, но Донгфенг, който ги прави, неее.

    Коментиран от #14

    17:37 14.05.2026

  • 14 Антон

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Разликата е следната: отива дадена компания в Китай и заявява, искам да ми направите това и това, с такива технически характерситики и по такъв стандарт. Китаеца го произвежда евтинко заради работната ръка, но качествената стомана или друг материал си е такъв и в Китай и в Австрия и в Сащ. После компанията си слага логото отгоре, което е е и гаранция за качество. В другия случай имаме изделие, което наподобява много други изделия, но е изцяло произвдено в Китай, по искане на Китайска фирма, като целта е единствено визуално да се доближава до изделието, което трябва да бъде конкурирано единствнео с цена.
    Така че има разлика и тя е от земята до небето. Нищо де, живи и здрави след няколко годни ще видите ккаво е реалното техническо състояние на тези кутайски автомобили

    19:46 14.05.2026

  • 15 Баба

    3 0 Отговор
    Махнете тази скапана емблема.
    Сложете четири кръгчета.
    Ха сега продавайте.
    Ми то едно към едно бе.

    22:11 14.05.2026