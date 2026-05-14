Испанска инвазия с китайско сърце или с чия помощ EBRO щурмува България с пълна SUV гама

Испанската марка EBRO официално акостира на родна земя, превръщайки България в свой нов плацдарм за завладяването на европейските пазари. След месеци на спекулации и ексклузивни разкрития, възроденият бранд от Барселона обяви мащабна офанзива, която иска да се намеси в SUV сегмента. Вместо предпазливо опипване на почвата, иберийците влизат „с вратата“ – на пазара у нас излиза директно цялата моделна линия, позната до момента само в родината им.
Под лъскавата иберийска външност всъщност тупти мощно технологично сърце от Далечния изток. Не е тайна, че възраждането на EBRO е плод на мащабно съвместно предприятие с китайския гигант Chery. Макар автомобилите да се сглобяват в Барселона, за да отговорят на европейските вкусове, те на практика използват авангардната инженерна платформа и агрегати на своите азиатски братовчеди.
Тук е моментът скромно да припомним, че именно ние от mobile.bg „гръмнахме“ новината първи още през октомври миналата година. Докато останалите тепърва се ориентираха в ситуацията, наш екип предаде директно от мястото на събитието, че китайската инвазия с испански привкус е само въпрос на време да стъпи на родна земя.
Иначе, зад волана на амбициозния проект за България застава Grupo Cario. Официалното споразумение за дистрибуция вече е факт, като компанията поема пълната отговорност за вноса, сервизната мрежа и дългосрочното обслужване на клиентите. Финалните детайли по продуктовата гама бяха изчистени директно в „сърцето“ на производството – модерната фабрика в свободната търговска зона на Барселона. Любопитното е, че страната ни се нарежда веднага след Португалия в списъка на EBRO, затвърждавайки репутацията ни на отличен „тестов полигон“ за иновативни и рестартирали марки.
Още от първия ден българските шофьори ще имат достъп до внушителен арсенал от кросоувъри. Гамата се простира от компактния и пъргав хибрид EBRO S400 до технологичното бижу и флагман в семейството – EBRO S900. Последното е оборудвано с мощна plug-in хибридна система, обещаваща впечатляваща ефективност без компромис с динамиката. Марката стартира с шест представителни центъра в страната, като целта е ясна: да предложи на потребителите рационална алтернатива, която залага на доказана механика (благодарение на алианса с Chery) и солиден европейски произход.
Историята на EBRO е достойна за филмов сценарий. Родена през далечната 1954 г., марката дълго време бе символ на испанския индустриален дух, преди да изчезне под шапката на Nissan през 80-те години. Днес, под крилото на EV Motors, „испанецът“ се завръща по-силен от всякога. Въпреки че българският пазар е сравнително малък с неговите близо 50 000 нови регистрации годишно, прогнозите са оптимистични – очакваният ръст до над 60 000 автомобила до 2028 г. превръща страната ни в апетитна хапка за бранд, който търси растеж далеч от пренаситените западни мегаполиси.
Бизнес моделът на EBRO у нас е гъвкав и агресивен. Освен партньорството с вносителя, компанията изгражда и собствен оперативен екип в България, за да държи пулса на пазара. Това гарантира, че марката няма да бъде просто поредното име в каталога, а ще предложи персонално отношение и бърза реакция. Очевидно е, че в Барселона вярват в максимата: „По-добре първи в селото, отколкото втори в града“. Докато големите играчи се борят за оцеляване в Германия и Франция, EBRO изгражда своите крепости там, където практичността и доброто съотношение цена-качество все още са на почит.
1 УСАСРА
09:22 14.05.2026
2 Сталин
До коментар #1 от "УСАСРА":Трябва да плащаш още една ипотека за такава кола
09:28 14.05.2026
3 Само пет години
До коментар #2 от "Сталин":обаче. После си я караш, докато се счупи така, че да не искаш/няма къде да я оправиш. Продажба е малко възможна, или поне продажба, различна от подаряване на 20% от покупната цена. Проба-тест ще бъде с китайките автомобили, немците ще натиснат за мита и при ДВГ в един момент, ама дотогава какво от европейското автомобилостроене ще е останало - не е ясно.
09:43 14.05.2026
5 такива работи
09:50 14.05.2026
6 Васил
До коментар #3 от "Само пет години":О, чакам ги с нетърпение след 5 години да започнат да ги продават на 20% от първоначалната цена. За 2-3000 Еврака си взимам една и си я карам докато се разпадне.
10:06 14.05.2026
7 батвесо
10:47 14.05.2026
8 Васил
10:55 14.05.2026
9 Антон
Искрено се надявам да не ми се налага да си купувам подобни недоразумения. Ако искате по-евтинко има дачиии, разни евтини шкоди. Им аи пазар на втора употреба коли на 2-3 год. Но китайско никога.
11:44 14.05.2026
10 Антон
До коментар #9 от "Антон":да се чете 40-50 хил. км. а не 40-50 км.
11:45 14.05.2026
11 Българин
12:12 14.05.2026
12 еееее
До коментар #11 от "Българин":Китайски боклук не е ли народна мъдрост?
15:07 14.05.2026
13 Факт
17:37 14.05.2026
14 Антон
До коментар #13 от "Факт":Разликата е следната: отива дадена компания в Китай и заявява, искам да ми направите това и това, с такива технически характерситики и по такъв стандарт. Китаеца го произвежда евтинко заради работната ръка, но качествената стомана или друг материал си е такъв и в Китай и в Австрия и в Сащ. После компанията си слага логото отгоре, което е е и гаранция за качество. В другия случай имаме изделие, което наподобява много други изделия, но е изцяло произвдено в Китай, по искане на Китайска фирма, като целта е единствено визуално да се доближава до изделието, което трябва да бъде конкурирано единствнео с цена.
Така че има разлика и тя е от земята до небето. Нищо де, живи и здрави след няколко годни ще видите ккаво е реалното техническо състояние на тези кутайски автомобили
19:46 14.05.2026
15 Баба
Сложете четири кръгчета.
Ха сега продавайте.
Ми то едно към едно бе.
22:11 14.05.2026