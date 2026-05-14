Испанска инвазия с китайско сърце или с чия помощ EBRO щурмува България с пълна SUV гама

Испанската марка EBRO официално акостира на родна земя, превръщайки България в свой нов плацдарм за завладяването на европейските пазари. След месеци на спекулации и ексклузивни разкрития, възроденият бранд от Барселона обяви мащабна офанзива, която иска да се намеси в SUV сегмента. Вместо предпазливо опипване на почвата, иберийците влизат „с вратата“ – на пазара у нас излиза директно цялата моделна линия, позната до момента само в родината им.

Под лъскавата иберийска външност всъщност тупти мощно технологично сърце от Далечния изток. Не е тайна, че възраждането на EBRO е плод на мащабно съвместно предприятие с китайския гигант Chery. Макар автомобилите да се сглобяват в Барселона, за да отговорят на европейските вкусове, те на практика използват авангардната инженерна платформа и агрегати на своите азиатски братовчеди.

Иначе, зад волана на амбициозния проект за България застава Grupo Cario. Официалното споразумение за дистрибуция вече е факт, като компанията поема пълната отговорност за вноса, сервизната мрежа и дългосрочното обслужване на клиентите. Финалните детайли по продуктовата гама бяха изчистени директно в „сърцето“ на производството – модерната фабрика в свободната търговска зона на Барселона. Любопитното е, че страната ни се нарежда веднага след Португалия в списъка на EBRO, затвърждавайки репутацията ни на отличен „тестов полигон“ за иновативни и рестартирали марки.

Още от първия ден българските шофьори ще имат достъп до внушителен арсенал от кросоувъри. Гамата се простира от компактния и пъргав хибрид EBRO S400 до технологичното бижу и флагман в семейството – EBRO S900. Последното е оборудвано с мощна plug-in хибридна система, обещаваща впечатляваща ефективност без компромис с динамиката. Марката стартира с шест представителни центъра в страната, като целта е ясна: да предложи на потребителите рационална алтернатива, която залага на доказана механика (благодарение на алианса с Chery) и солиден европейски произход.

Историята на EBRO е достойна за филмов сценарий. Родена през далечната 1954 г., марката дълго време бе символ на испанския индустриален дух, преди да изчезне под шапката на Nissan през 80-те години. Днес, под крилото на EV Motors, „испанецът“ се завръща по-силен от всякога. Въпреки че българският пазар е сравнително малък с неговите близо 50 000 нови регистрации годишно, прогнозите са оптимистични – очакваният ръст до над 60 000 автомобила до 2028 г. превръща страната ни в апетитна хапка за бранд, който търси растеж далеч от пренаситените западни мегаполиси.

Бизнес моделът на EBRO у нас е гъвкав и агресивен. Освен партньорството с вносителя, компанията изгражда и собствен оперативен екип в България, за да държи пулса на пазара. Това гарантира, че марката няма да бъде просто поредното име в каталога, а ще предложи персонално отношение и бърза реакция. Очевидно е, че в Барселона вярват в максимата: „По-добре първи в селото, отколкото втори в града“. Докато големите играчи се борят за оцеляване в Германия и Франция, EBRO изгражда своите крепости там, където практичността и доброто съотношение цена-качество все още са на почит.