Когато вътрешен документ изтече извън строго охраняваните корпоративни папки, в автомобилния свят настъпва истински трус, а в случая с KIA станаха известни плановете на марката до 2029 година. Сведенията идват от материал на комисията по заетостта на компанията, където са подредени бъдещите модели и заводите, в които ще се организира производството им. И това, което става известно е впечатляващо - от водороден миниван и ново поколение кросоувър до изцяло електрически модел в средния клас!

Най-интригуващият щрих в целия списък е водородната модификация на Carnival, чието пускане на пазара е заложено за 2029 година. Ако замисълът стигне до серия, това ще бъде първият сериен модел на KIA с горивни клетки, като се разчита на технологии на Hyundai Motor Group и по-конкретно на решения от новия Hyundai Nexo, а сглобяването е предвидено в завода в Гуангмьонг. Паралелно с това през 2028 година трябва да стартира новото поколение Carnival под кодовото име KA5, което вече навърта тестови километри с каросерията на актуалния модел и се очаква да предлага и хибридна версия.

Промени се очертават и при кросоувърите, където изцяло новият KIA Sorento трябва да влезе в производство в завода в Хвасонг през 2028 година. Доскоро се смяташе, че настоящият модел ще получи още едно обновяване, но документите сочат пълна смяна на поколенията, включително с хибриден вариант, като Sorento остава стълб за марката у дома с над 100 000 продадени броя в Южна Корея през 2025 година. В Гуанджу пък се готви досега необявеният електрически SUV с обозначение EV7, чието производство в един от докладите се свързва с 2029 година при все още неразкрити технически параметри, платформа и капацитет на батерията, докато същото предприятие през 2028 година трябва да пусне обновен търговски KIA Bongo.

Картината се допълва от разширяване на семейството около рамния пикап KIA Tasman, който вече се продава у нас и при който се обмислят модернизация, нови модификации и евентуален пълноценен SUV на негова база, макар конкретен срок за появата му да липсва. В индустриален план изтеклите данни сочат и пренасочване на завода в Ханам от големи автобуси към военна техника, както и планирани инвестиции от около 3 трилиона вона (приблизително малко над два милиарда евро) в бъдещи програми до 2029 година. Все пак от KIA засега не са потвърдили официално разпространения график, така че сроковете за водородния Carnival, EV7 и останалите проекти подлежат на промени.