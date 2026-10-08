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Kia е готова с шестото поколение на Sportage

Kia е готова с шестото поколение на Sportage

8 Октомври, 2026 14:35 1 023 2

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Надпреварата в C-SUV сегмента придобива нови измерения с излизането на първите тестови прототипи от индийския и европейския изпитателен център на марката

Kia е готова с шестото поколение на Sportage - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Южнокорейският гигант Kia започна интензивни изпитвателни тестове по пътищата на Испания за шестото поколение на своя европейски бестселър Sportage. Открояващите се снимки на маскирания прототип разкриват постепенно премахване на камуфлажните елементи, загатвайки за по-агресивна и геометрично чиста визия. Моделът с вътрешнозаводски индекс NQ6 възприема по-прави линии на каросерията и характерна вертикална светлинна архитектура в предната част, вдъхновена директно от изцяло електрическите модели EV3 и EV5.

Инженерният екип залага на видимо по-масивна предна капак-решетка и специфични 20-инчови алуминиеви джанти, докато дръжките на вратите запазват класическата си външна конструкция без прибиращ се механизъм. В задната част доминират правоъгълни светлинни блокове, разположени в крайните точки на каросерията, както и отделени мигачи, вградени директно в долната броня. Според предварителните инженерни изчисления междуосието на кросоувъра нараства с около 35 мм, достигайки близо 2790 мм, което ще осигури значително повече пространство за краката на пътниците на втория ред.

Kia е готова с шестото поколение на Sportage

Вътрешността на купето получава генерално дигитално преобразяване. Основен акцент в интериора ще бъде монументалният 17-инчов сензорен дисплей на новата инфоразвлекателна система Pleos Connect, съчетан с преработен мултифункционален волан и обновен пакет от електронни асистенти. Платформата ще поддържа пълноценни актуализации на софтуера по въздуха (OTA).

Под капака на европейските версии ще залегнат няколко нива на електрификация. Гамата ще включва 48-волтов мек хибрид с бензинов турбодвигател, класически самозареждащ се хибрид (HEV) и усъвършенстван plug-in хибрид (PHEV). Зареждащият се от мрежата вариант ще разполага с батерия с повишен капацитет и по-мощен електромотор, осигуряващи автономен пробег изцяло на ток до 100 километра с едно зареждане. Пазарният дебют на шестото поколение Kia Sportage се очаква през втората половина на 2027 година, когато ще бъдат разкрити и финалните технически спецификации.

Kia е готова с шестото поколение на Sportage


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