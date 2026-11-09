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Новият електрически SUV Kia EV5 навлиза на българския пазар с бонус 4х4

Новият електрически SUV Kia EV5 навлиза на българския пазар с бонус 4х4

9 Ноември, 2026 16:16 821 7

  • kia-
  • ev5-
  • българия

Моделът стъпва на родна земя със сериозен технически арсенал и пробег до 530 километра

Новият електрически SUV Kia EV5 навлиза на българския пазар с бонус 4х4 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На българския пазар официално стъпва изцяло новият електрически SUV Kia EV5, който разширява екологичната гама на корейския производител, позиционирайки се между по-компактните предложения и флагманските модели на марката. Автомобилът е изграден върху специализираната платформа за електрически превозни средства на корейците и предлага технически характеристики, насочени към практичността в ежедневието и дългите пътувания.

В основата на задвижващата система стои тягова литиево-йонна батерия с капацитет от 81.4 киловатчаса, която осигурява максимален пробег до 530 километра по цикъла WLTP в зависимост от модификацията. Благодарение на съвременната високоволтова архитектура, системата поддържа бързо зареждане с постоянен ток, което позволява на батерията да възстанови капацитета си от 10 до 80 процента за приблизително 30 минути при оптимални условия на станцията.

Моделът разполага и с функционалността Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на автомобила да функционира като мобилен източник на енергия за захранване на външни електрически уреди, инструменти или битово оборудване с мощност до няколко киловата. Задвижващата гама включва както версии с един електромотор и предаване към предния мост, така и модификации с двойно предаване и два електродвигателя, осигуряващи оптимално сцепление при различни пътни условия.

Новият електрически SUV Kia EV5 навлиза на българския пазар с бонус 4х4

Конструкцията на каросерията е с дължина, оптимизирана за максимално вътрешно пространство, като интериорът залага на изцяло цифрова архитектура с панорамен дисплей, обединяващ приборите за управление и мултимедийната система. Вграденият софтуерен асистент с изкуствен интелект улеснява управлението на основните функции чрез гласови команди.

Практичността в купето е подкрепена от багажно отделение с основен обем от 566 литра, който може да бъде драстично увеличен при пълно сгъване на задните седалки, формиращо товарна площ с дължина до два метра. Допълнително удобство е наличието на преден багажник (frunk) под предния капак, предназначен за съхранение на кабелите за зареждане и по-малки аксесоари.

Официалната ценова листа за страната ни започва от 46 960 евро за началната модификация с предно предаване. По време на стартовата си кампания за България вносителят предлага бонус, включващ системата за двойно предаване с втори електромотор (4х4) като подарък в цената, което обикновено оскъпява конфигурациите с по няколко хиляди евро спрямо стандартното задвижване на един мост. Първите бройки от Kia EV5 вече са налични за поръчка в търговската мрежа у нас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    1 2 Отговор
    Не.
    Розови понита недни.......
    Пушек искаме.
    Бял, червен и син.

    Коментиран от #4, #5

    16:20 09.11.2026

  • 2 ТИХОМЪЛКОМ

    2 0 Отговор
    Колите стартират от 50 000 ЕВРА. Честито.

    Коментиран от #7

    16:26 09.11.2026

  • 3 българина

    1 0 Отговор
    тоя пробег реално е 300 км, софия Варна зареждаш и в двете посоки! за да се изравнят с двг батерии трябва да са поне 200 квч. До тогава ще ни лъжат колко е хубаво да пиеш кафе докато зареждаш, особено когато бързаш, а не знам в днешно време някой да разполага с излишно време!

    16:30 09.11.2026

  • 4 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Искаш мъ няма.!!

    16:36 09.11.2026

  • 5 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Искаш мъ няма.!!

    16:37 09.11.2026

  • 6 ПОНЕЖЕ СЪМ ИМАЛ КИА!

    0 0 Отговор
    Понеже съм имал КИА и наистина нямам оплакване от ходова част и двигател, възниква един въпрос - тази новата з една или з две години почва д ръждясва, щото моите две които имах (от новозакупени) ръждясаха с първа космическа скорост!

    16:56 09.11.2026

  • 7 ЩО БЕ?!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТИХОМЪЛКОМ":

    Тази е толкоз - около 50000, има и по-евтини…кеф ти лада, москвич, дачия…

    16:58 09.11.2026