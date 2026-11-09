Новият електрически SUV Kia EV5 навлиза на българския пазар с бонус 4х4

На българския пазар официално стъпва изцяло новият електрически SUV Kia EV5, който разширява екологичната гама на корейския производител, позиционирайки се между по-компактните предложения и флагманските модели на марката. Автомобилът е изграден върху специализираната платформа за електрически превозни средства на корейците и предлага технически характеристики, насочени към практичността в ежедневието и дългите пътувания.

В основата на задвижващата система стои тягова литиево-йонна батерия с капацитет от 81.4 киловатчаса, която осигурява максимален пробег до 530 километра по цикъла WLTP в зависимост от модификацията. Благодарение на съвременната високоволтова архитектура, системата поддържа бързо зареждане с постоянен ток, което позволява на батерията да възстанови капацитета си от 10 до 80 процента за приблизително 30 минути при оптимални условия на станцията.

Моделът разполага и с функционалността Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на автомобила да функционира като мобилен източник на енергия за захранване на външни електрически уреди, инструменти или битово оборудване с мощност до няколко киловата. Задвижващата гама включва както версии с един електромотор и предаване към предния мост, така и модификации с двойно предаване и два електродвигателя, осигуряващи оптимално сцепление при различни пътни условия.

Конструкцията на каросерията е с дължина, оптимизирана за максимално вътрешно пространство, като интериорът залага на изцяло цифрова архитектура с панорамен дисплей, обединяващ приборите за управление и мултимедийната система. Вграденият софтуерен асистент с изкуствен интелект улеснява управлението на основните функции чрез гласови команди.

Практичността в купето е подкрепена от багажно отделение с основен обем от 566 литра, който може да бъде драстично увеличен при пълно сгъване на задните седалки, формиращо товарна площ с дължина до два метра. Допълнително удобство е наличието на преден багажник (frunk) под предния капак, предназначен за съхранение на кабелите за зареждане и по-малки аксесоари.

Официалната ценова листа за страната ни започва от 46 960 евро за началната модификация с предно предаване. По време на стартовата си кампания за България вносителят предлага бонус, включващ системата за двойно предаване с втори електромотор (4х4) като подарък в цената, което обикновено оскъпява конфигурациите с по няколко хиляди евро спрямо стандартното задвижване на един мост. Първите бройки от Kia EV5 вече са налични за поръчка в търговската мрежа у нас.