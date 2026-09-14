KIA лансира три нови GT модела на европейския пазар

След дебюта си на автомобилното изложение в Брюксел, новото трио електрически спортисти вече официално стъпва на европейската сцена, присъединявайки се към установените флагмани EV6 GT и EV9 GT. И трите модела залагат на задвижване на четирите колела с по два електромотора, като инженерите са прекарали стотици часове в изпитания по пътищата на Германия, Италия, Испания, Швеция и Великобритания при разнообразни климатични условия.

Шасито на новите GT модификации е претърпяло мащабна пренастройка. Оборудването включва електронно контролирано окачване, променливо разпределение на въртящия момент, Launch Control и специален GT режим. Камера следи пътната настилка пред автомобила в реално време, адаптирайки амортисьорите предварително. За постигане на максимална стабилност са внедрени по-твърди пружини, втвърдени стабилизиращи щанги и директна настройка на кормилната и спирачната системи. Преживяването зад волана се допълва от системи за виртуално сменяне на предавките и синтезиран акустичен дизайн, генериращ специфичен звук дори при отнемане на газта със скорост над 100 км/ч.

Външният вид на спортните версии се отличава с 20-инчови олекотени джанти, акцентни неоновозелени спирачни апарати и специални емблеми. В интериора акцентът пада върху спортните седалки тип „кофа“ с повишена странична опора, специфичния спортен волан и ексклузивната графика на дигиталните дисплеи, включваща таймер за измерване на обиколки.

Входното стъпало в гамата, компактният кросоувър EV3 GT, разполага с мощност от 292 к.с. (215 kW) и 468 Nm въртящ момент, ускорявайки от място до 100 км/ч за 5,7 секунди. Салонът му е завършен с премиум велурена тапицерия, неонови детайли и озвучителна система Harman Kardon.

Динамичният EV4 GT се предлага във формати хечбек и фастбек със същия задвижващ агрегат от 292 к.с. и ускорение до 100 км/ч за 5,6 секунди. Благодарение на по-добрата си аеродинамика, фастбек версията осигурява автономност до 537 км по цикъла WLTP, докато хечбекът изминава до 505 км с едно зареждане. При този модел инженерите са внедрили и прогресивна реакция на педала на газта според натиска.

Топ версията в новото семейство е средноразмерният кросоувър EV5 GT, генериращ 306 к.с. (225 kW) и 480 Nm. Оборудван с батерия с капацитет 81,4 kWh, той предлага пробег до 476 км (WLTP) и спринт до 100 км/ч за 6,2 секунди. Моделът разполага и с иновативен режим за превоз на животни, който поддържа климатизацията, заключва вътрешните бутони и изписва успокоително съобщение за минувачите на централния екран.