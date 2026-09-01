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Kia и Hyundai са първите кандидати за завръщане на руския пазар

Kia и Hyundai са първите кандидати за завръщане на руския пазар

1 Септември, 2026 14:30 804 9

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Анализаторите отчитат пренареждане на автомобилната карта и сериозен ръст в продажбите на бюджетни модели

Kia и Hyundai са първите кандидати за завръщане на руския пазар - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Южнокорейските гиганти Kia и Hyundai имат най-големи шансове да се превърнат в първите чуждестранни автомобилни производители, които ще се завърнат на руския автомобилен пазар при евентуално геополитическо нормализиране и постепенно облекчаване на международните санкции. Прогнозата направи директорът на аналитичната агенция „Автостат“ Сергей Целиков в интервю за ТАСС.

Според водещия автомобилен аналитик евентуалното завръщане на глобалните марки е пряко обвързано с промяна в текущата политическа обстановка. „Щом настъпи поне частично премахване на ограниченията, се очертава следната последователност: първо ще се върнат корейските марки Kia и Hyundai, последвани от японските брандове като Subaru, Mazda и Toyota“, изтъкна Целиков.

В същото време експертът подчерта, че редица западни производители едва ли някога ще възобновят официалното си присъствие. Сред тях той посочи Renault и Nissan, като допълни, че напускането на концерните Mercedes-Benz и Volkswagen може да се счита за окончателно. Особено внимание бе обърнато на стратегията на BMW – баварският премиум бранд продължава да поддържа представителен офис на местно ниво и неофициално осигурява поддръжка за дилърската мрежа, включително чрез организиране на резервни части и сервизен достъп до софтуерните бази данни.

Крайната развръзка за всеки отделен производител ще зависи изцяло от конкретния обхват на санкционните мерки и динамиката, с която те биха били отменяни във времето.

Паралелно с това пазарните данни на „Автостат“ отчитат сериозно съживяване в бюджетния сегмент. През второто тримесечие продажбите на нови достъпни автомобили в региона на Татарстан са се увеличили с 31% спрямо първите три месеца на годината, а на годишна база ръстът достига 23%. Безапелационни лидери в продажбите са местният производител LADA (5 771 бройки), следван от Haval (1 839) и Tenet (1 437). Всички три марки отбелязват значително увеличение спрямо същия период на 2025 година – съответно с 22%, 45% и 9%.

Оптимистични са и общите прогнози за руския автомобилен пазар. Според председателя на Руската асоциация на автомобилните дилъри Алексей Подщеколдин, общите продажби на нови леки и лекотоварни автомобили през тази година могат да отбележат ръст от 10%, надминавайки прага от 1,5 милиона реализирани единици. Очакванията на бранша сочат, че с включването на второстепенния пазар за употребявани превозни средства, общият обем на сделките ще надхвърли 8,6 милиона автомобила.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 геюропа

    5 2 Отговор
    пак ще лашка таратора на този голям пазар

    14:42 01.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа!🤔

    7 0 Отговор
    Много да кандидатите да се върнат на руският пазар! Тези, които помагат за денацификацията на бивша украйна, естествено ще да с предимство!

    14:48 01.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    8 2 Отговор
    Че южно корейците са КОПЕЙКИ.

    Коментиран от #7, #9

    14:50 01.09.2026

  • 6 Лингичу

    6 2 Отговор
    Kia и Hyundai отчитайки липса на добър пазар за автомобилите си,
    са първите кандидати за завръщане на руския огромен пазар!

    14:56 01.09.2026

  • 7 Кой-Благой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    Е как кой, освен теб?

    14:58 01.09.2026

  • 8 Истината:

    4 0 Отговор
    Хосе Муньос, новия главен изпълнителен директор на Хюндай:
    Трябва спешно да се върнем на Руския пазар, защото Китайците
    умело се възползват и превземат празната автомобилна ниша!

    14:59 01.09.2026

  • 9 Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    Ако знаеш , как плачат за завръщане полуфалиралите копейки от Рено! 😂😂😂😂 Да не говорим за копейките от вече приключващия ВАГ !😂😂😂😂😂

    15:00 01.09.2026