Пикапът на Tesla ще бъде с четири електромотора

Той потвърди появили се по-рано слухове, че серийната версия на Cybertruck ще разчита на четири електромотора, по един на всяко колело. Освен това, пикапът ще притежава и завиващи задни гуми и подобно на Hummer EV ще може да се движи „рачешки“ по диагонал.

Initial production will be 4 motor variant, with independent, ultra fast response torque control of each wheel