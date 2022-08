Отново сериозни проблеми с качеството на Tesla

Проблемите с качеството на автомобилите на Tesla не са нещо ново, макар през последните години Tesla значително да подобри контрола и материалите, които използва. Въпреки това, компанията изглежда не е направила това във всички сфери и собственици на Model S се оплакват от проблеми с покритието на волана, което се разпада на почти нови автомобили. В социалните мрежи и форуми на марката се появиха кадри от автомобили с минимален пробег, чийто волан изглежда в изключително лошо състояние.

Потребител с името @The Kilowatts споделя кадри от личния си автомобил с пробег от 39 429 километра, който вече изпитва сериозен проблем с покритието на волана. В двете страни на така нареченият „yoke” има сериозно протриване, като на две места дори липсват парчета от покритието. Друг потребител пък се оплаква, че воланът му започнал да се разпада след само 6 437 километра на пътя.

1 mile down the road and it’s already gotten worse. pic.twitter.com/FnXPSDUoZC