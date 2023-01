Автомобилите с най-добро съотношение цена/качество за 2023 г.

Публикувана бе годишната класация "Best Cars For The Money 2023" (най-добрите автомобили за парите си), в която експертите на US News & World Report определят моделите с най-добро съотношение цена/качество за годината, представени на северноамериканския пазар. Класацията е интересна, защото в нея има и доста коли, които са представени и в Европа.

Оценката на автомобила взема предвид, както текущата цена на официалните представителства, така и средните данни за оперативните разходи за пет години (поддръжка, ремонти, гориво, застраховка).

Качеството се оценява от техническите характеристики на моделите, официалните оценки за безопасност и надеждност, резултатите от собствените тестове на US News & World Report и прегледите на авторитетни експерти.

Резултатите, получени в двете категории, се корелират и моделите с най-добро съотношение получават титлата "Най-добри автомобили за парите си". Ето и лидерите в своите класове през започналия автомобилен сезон 2023:

Сред леките автомобили:

Малък автомобил - Kia Rio

Компактен автомобил - Honda Civic

Средноразмерна кола - Kia K5

Хибрид - Hyundai Elantra Hybrid

Електромобил - Chevrolet Bolt

В категория SUV:

Субкомпактен - Hyundai Kona

Компактен - Mazda CX-5

2-редов кросоувър - Hyundai Santa Fe

3-редов SUV - Hyundai Palisade

Хибрид - Kia Sportage Hybrid

Електрически - Chevrolet Bolt EUV

Миниван Honda Odyssey.

В общото класирането най-много призьори има марката Hyundai - 4. На второ място с три най-добри коли за парите си е Kia. Третото място си поделят Chevrolet и Honda - по два лидера в клас. От всичко казано до тук излиза, че продукцияна на корейците от Kia Hyundai е с най-добро съотношение цена/качество за 2023 г.