Американец си купи нова Tesla за... 13 000 долара!

Засега Tesla говори само за факта, че е готова да пусне електрически автомобил с цена от около 25 000 долара. Но калифорнийците вече карат електрически автомобили на марката на още по-атрактивна цена.

Например, нов седан Tesla Model 3 може да бъде закупен само за $13 620. И всичко това благодарение на отстъпките и местните федерални стимули. Както каза потребителят Zohar в Twitter, той става собственик нова електрическа кола именно по тази схема.

Първоначално Tesla Model 3 със задно предаване, 18-цолови джанти и бял интериор струваше 37 120 долара. Когато се използва първоначалната отстъпка от $500, цената до стига до $36 620. След това той се възползва от федерален заем за кола с нулеви емисии на стойност $7500 и от стимулите за купувачите на електрически автомобили, които намаляват цената с още $8 000.

Мъжът показа и документ, че принадлежи към категорията на гражданите с ниски доходи, което му дава още една отстъпка от 7 500 долара. В резултат на това, без данъците и таксите, неговият Model 3 струва само $13 620. Ето как, благодарение на държавните програми, жител на Калифорния успя да намали цената на нов електрически автомобил почти три пъти.

Just got a Tesla Model 3 in CA for $13,620 before taxes & fees! Thanks to a unique combo of state/local rebates, the federal tax credit and a $4120 discount from inventory, I got this amazing deal!! 😍



Detailed breakdown below👇 #Tesla #Model3 $TSLA pic.twitter.com/sL7cHQxOGc