Иновациите с които BMW ще направи революция при автомобилите

Мюнхен, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

(ЧАСТ I)

С най-новата си дизайнерска концепция, BMW Vision Neue Klasse, BMW Group демонстрира как ще изглежда следващото поколение автомобили от основната им марка BMW. Според Оливър Ципсе, председател на Борда на директорите на BMW AG. с тази кола компанията винаги ще в състояние да бъде две крачки пред бъдещето: "Neue Klasse вече въвежда мобилността на следващото десетилетие по пътищата още през 2025 г. – и води BMW в нова ера.“

Екстериорът демонстрира дизайнерски елементи, които ще определят различните модели Neue Klasse. Той е ясен, елегантен, вечен. Новата, изцяло електрическа архитектура на превозното средство отваря нови възможности за интериорния дизайн. „Дизайнът на Neue Klasse е типичен за BMW и е толкова прогресивен, че изглежда, че сме пропуснали цяло поколение модели“, обясни специално за mobile.bg Адриан ван Хойдонк, ръководител на BMW Group Design.

Мощните арки на колелата, прибраната остъклена част и стръмно наклонената напред предна част „нос на акула“ са характерни характеристики на BMW. 21-инчовите аеродинамични колела отдават почит на класическия дизайн със кръстосани спици, вдъхновен от моторните спортове. В същото време почти монолитната каросерия на автомобила със силни вдлъбнатини отпред и отзад, както и големи прозорци създават нова естетика.

Бъбрековидна решетка и двойни фарове, превръщат предната част на автомобила в зона за взаимодействие. Светлинен ефект с прецизна триизмерна анимация инициира интуитивно взаимодействие между човека и неговия автомобил веднага щом той се приближи до автомобила.

С други думи дизайнерите на BMW, които говориха пред нас м Мюнхен, заявиха, че колата може и да се струва странна за мнозина, но не трябва да се разглежда като конкретен модел. Това, според хората от BMW е бъдещето с поглед 15 години напред. Именно такива ще са автомобилите, при това в съвсем близко бъдеще.

Това, което със сигурност ще влезе в серийното производство са новия кокпит и по-конкретно интересния волан, леко наклоненият към водача основен дисплей и проекцията на предното стъкло, наречена BMW Panoramic Vision.

Проекцията се извършва на идеално адаптирана височина по цялата широчина на предното стъкло. BMW Panoramic Vision е допълнен с новия BMW 3D Head-Up дисплей, показващ информацията свързана с активното шофиране, като 3D анимациии с висока прецизност се изобразяват в зрителното поле на водача.

Чрез новия мултифункционален волан информацията изобразена наBMW Panoramic Vision, както и на BMW 3D Head-Up дисплея се управляват индивидуално според принципа: „eyes on the road, hands on the wheel“, което в превод означава с поглед към пътя и с ръце на волана.

В центъра на BMW iDrive на Neue Klasse е новият централен дисплей с характерен за марката дизайн и интуитивна тъч функция. Технологията Matrix-Backlight на новия централен дисплей осигурява висока резолюция на изображенията, брилянтни цветове и интензивни контрасти, независимо от конкретните светлинни условия.

И в бъдещите поколения на BMW iDrive логиката на управлението на BMW iDrive ще следва въведения през 2023 г. принцип за бърз достъп „QuickSelect“. В Neue Klasse системата е базирана на високо интегрирана софтуерна архитектура и използва следващото поколение на BMW Operating System.

Баварците са твърдо убедени, че Vision автомобилът представя цялата гама от технологични иновации, с които BMW Group доказва бъдещата си жизнеспособност. BMW Vision Neue Klasse е сигналът за зората на нова ера на индивидуалната мобилност и ще усигори радост от шофирането и за бъдещите поколения.