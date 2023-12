BMW удари Tesla в земята с автомобил, изминаващ 1000 км с едно зареждане (ВИДЕО)

Базираната в Мичиган компания за производство на батерии Our Next Energy (ONE) си партнира с баварския автомобилен производител, за да демонстрира впечатляващите възможности на своята технология. Компанията съобщи, че BMW iX, оборудвано с новите им батерии, е постигнало впечатляващ пробег от 978.6 км в тестовия цикъл WLTP.

Това е почти два пъти повече в сравнение със стандартната батерия на електрическия кросоувър, която осигурява на автомобила пробег от 560 км. Всъщност това е почти равно на впечатляващото разстояние, изминато от аеродинамичната концепция на Mercedes EQXX по време на първоначалния тест за рекорд.

Кросоувърът на BMW успя да измине почти 1000 км с едно зареждане благодарение на технологията на комбинираната батерия Gemini на ONE. Както подсказва името, тя съчетава безопасни литиево-желязо-фосфатни клетки за по-кратки пътувания с клетки с висока плътност без аноди за по-дълги пътувания.

В същото време комбинираните батерии използват 20 процента по-малко графит и 60 процента по-малко никел и кобалт от литиево-йонните клетки, създавайки по-производителна и същевременно по-екологична батерия.

„Електрическите автомобили ще станат масови, когато предложат достатъчно пробег, за да могат хората да се чувстват комфортно с електрическата кола като единствен начин за придвижване.

Батерията Gemini доказа, че може да удвои обхвата на електрическите превозни средства и да преодолее най-голямата пречка пред електрификацията “, казва главният изпълнителен директор и основател на ONE.

Сега, когато ONE доказа ефективността на своята технология, стартъпът се стреми да подобри батериите, за да ги направи готови за масово производство., което според представителите на компанията ще стане съвсем скоро.