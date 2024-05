Прецедент: Забраниха на електромобили да влизат в закрити паркинги

Шофьор на електрически автомобил от Великобритания наскоро се включи в социалните медии, за да изрази разочарованието си, след като се натъкнал на странна ситуация - забрана за влизане на електрическия му автомобил в подземен паркинг на болница.

Инцидентът е станал в болницата Alder Hey в Ливърпул. Г-н Фрийман-Пауъл, който отишъл да запише час за лекар за сина си, твърди, че е не е допустат до един от паркингите на болницата поради временна забрана за електрически автомобили.

Точно до входа имаше табели „Електрическите автомобили са забранени“. Охранителите заявили, че батерията на електрическата му кола може да "реагира" в паркинга, карайки я да се "запали" или дори да "експлодира".

Впоследствие Фрийман-Пауъл се обръща към социалните медии, за да се оплаче и да сподели публично разочарованието си, като дори изпраща експертно становище до болницата. В него той твърди, че превозните средства с двигатели с вътрешно горене са 20 пъти по-склонни да се запалят от електрическите превозни средства.

Болница Alder Hey публикува изявление до BBC, в което обяснява, че „временно са ограничили паркирането на електрически автомобили в един от техните паркинги“, след като са били посъветвани да направят това от пожарната и спасителната служба на Мърсисайд.

Въпреки че е известно, че пожарите на електромобили причиняват много проблеми на пожарникарите, някои експерти казват, че решението на болницата не е подкрепено с доказателства.

Колин Уокър, ръководител на отдела за транспорт в изследователската група Energy And Climate Intelligence Unit, цитира данни от EV FireSafe, които установяват, че бензиновите превозни средства са 80 пъти по-склонни да се запалят от електрическите превозни средства.

What the ACTUAL F, @AlderHey? EVs banned because, said the security guard, "the battery will react with the metal carpark and it might catch fire / explode"?!💥



What Fossil Fuel lobbied fresh hell nonsense is this?!@FullyChargedShw @StopBSCampaign @fairchargeuk @QuentinWillson pic.twitter.com/9gfaRqXVT3