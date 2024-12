Dacia Duster е най-добрата кола за покупка

Eвропейската награда "The Best Buy Car of Europe" за 2025 година бе спечелена от третото поколение на Duster, което се пребори за този приз в сериозна конкуренция. Тази година четири от петте финалиста вървяха "рамо до рамо" в подреждането до самия край.

В крайна сметка отличието бе за Duster, а втори в надпреварата се нареди Renault Symbioz. Трети в класацията стана новата Opel Frontera, а четвърти - Citroen C3. MG3 затвори финалната петица, но с доста по-слаб резултат.

Класацията се прави от журито Autobest, включващо 31 европейски нации, включително и България. За първи път обаче, първите четири автомобила в класацията са с толкова малка разлика помежду си.

"Тежката конкуренция прави победата на Duster още по-важна. Това доказва, че румънската марка запазва предимство като Best Buy Car за нашия континент. След победата на първото поколение Duster в конкурса през 2011-а, днешното представяне е още едно официално признание за лидерството на Dacia на европейските пазари", казват организаторите.