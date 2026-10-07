Украйна не приема постоянни ограничения за агроизноса в ЕС

Украйна не приема модел на членство в Европейския съюз, който завинаги би ограничил продажбата на определени храни на европейския пазар. Това заяви министърът на земеделието Тарас Висоцки пред Politico, след като Европейската комисия представи предложение за специален режим за украинския земеделски сектор.

Комисията одобри предложението на 6 октомври като част от прегледа на политиките, подготвящ ЕС за бъдещо разширяване. В документа се посочва, че заради мащаба, структурата и високата производителност на украинското земеделие може да се наложат специални arrangements, които да ограничат финансовата подкрепа и достъпа до пазара за чувствителни аграрни продукти.

„За нас има принципна разлика между преходен период и постоянно ограничение. Украйна е готова за първото. Второто би противоречало на самата логика на пълноправното членство в Европейския съюз“, заяви Висоцки в писмено изявление.

Киев допуска квоти, но не и безсрочни мерки

Украйна изнася милиони тонове зърно на световните пазари, а достъпът до ЕС в момента е подчинен на квотен режим. В последните години Полша и други държави ограничиха или блокираха вноса на украинско зърно, аргументирайки мерките със защитата на националните си производители.

Висоцки заяви, че Киев е готов да приеме постепенно въвеждане на земеделски помощи, временни квоти и защитни механизми за чувствителни стоки. Условието е всички те да бъдат временни и да имат предварително определена крайна дата.

„Нашата цел е да постигнем членство в сектор, който доставя за Европа не само зърно и други суровини, но и фуражи, съставки, преработени продукти и биогорива“, посочи украинският министър.

Брюксел търси баланс между Киев и европейските фермери

Европейската комисия предлага вместо пълен достъп до пазара на ЕС Украйна да бъде подпомогната да възстанови позициите си на традиционните експортни пазари в Африка и Близкия изток. Според предложението това трябва да намали натиска върху европейските земеделски производители.

Комисарят по разширяването Марта Кос заяви, че специалните условия са свързани с необходимостта да бъдат защитени фермерите в ЕС, но не означават отказ от украинското членство. Европейската комисия предвижда преходни arrangements и за други области, включително свободното движение на работници, услугите, финансирането и участието в общи програми.

Висоцки смята, че Украйна може да бъде не само конкурент на европейските производители. По думите му страната може да помогне за намаляване на зависимостта на ЕС от внос на торове, соя и съставки за фуражи, както и да улесни достъпа до експортни маршрути през Черно море. Киев вижда възможности и за инвестиции в хранително-вкусовата промишленост.

Украйна, Молдова, Черна гора и Албания са определени като държавите с най-голям напредък по пътя към членство. За тях се подготвят индивидуални пътни карти, но без фиксирани дати за присъединяване. Предложението на Комисията предстои да бъде обсъдено от държавите членки и Европейския парламент, преди да се превърне в част от реалните условия по преговорите.

Източници: unian.net, euronews.com, pravda.com.ua