BMW съкращава 8000 работни места заради кризата

Германският автомобилен производител BMW, който доскоро се смяташе за едно от малкото изключения от кризата в автомобилната индустрия на страната, е изправен пред години на сериозни икономически затруднения. Компанията планира съкращаването на около 8000 работни места, ограничаване на моделната гама и намаляване на разходите, съобщава германското издание WELT.

Новият главен изпълнителен директор Милан Неделкович предприема преструктуриране на концерна на фона на спадащите печалби и засилващата се конкуренция. BMW вече понижи прогнозата си за финансовите резултати през 2026 г., като очаква оперативният марж в автомобилния бизнес да бъде между 1% и 3% вместо първоначално предвижданите 4–6%.

Особено сериозен проблем остава китайският пазар, където германските автомобилни производители губят позиции заради конкуренцията на местните компании. През първото полугодие на 2026 г. продажбите на BMW в Китай са намалели с над 20%, докато през второто тримесечие спадът достига 30,2%. Същевременно оперативната печалба на автомобилното подразделение се е свила с над 60% до 629 млн. евро.

Планираните съкращения ще засегнат предимно административните и развойните подразделения, като компанията предвижда програми за доброволно напускане. До средата на 2027 г. BMW възнамерява да намали с 20% броя на бизнес звената и свързаните с тях ръководни позиции. Предвижда се и съкращаване на моделните варианти, по-тясно сътрудничество с доставчиците и по-широко използване на изкуствен интелект.

Въпреки икономиите концернът продължава да инвестира в електрическата мобилност. BMW планира вложения от около 2 млрд. евро в производствени мощности в Германия, включително 1 млрд. евро за завод за батерии. От 2027 г. предприятието в Мюнхен трябва да произвежда изцяло електрически автомобили.

Според представената пред инвеститорите стратегия компанията се стреми да повиши оперативния марж в автомобилния бизнес до 3–5% през 2028 г., а в началото на следващото десетилетие да се върне към дългосрочната си цел от 8–10%. Това означава, че същественото подобрение на рентабилността се очаква едва след няколко години.

Проблемите на BMW отразяват по-широката криза в германската автомобилна индустрия, която е изправена пред високи производствени разходи, отслабващо търсене и засилена международна конкуренция. Според германския икономически институт Ifo през септември бизнес климатът в сектора се е влошил рязко, като показателят е спаднал до минус 35 пункта.