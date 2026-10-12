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BMW съкращава 8000 работни места заради кризата

BMW съкращава 8000 работни места заради кризата

12 Октомври, 2026 17:11 720 11

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Германският автомобилен производител намалява прогнозата си за печалбата, ограничава моделната гама и предприема мащабни икономии

BMW съкращава 8000 работни места заради кризата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен производител BMW, който доскоро се смяташе за едно от малкото изключения от кризата в автомобилната индустрия на страната, е изправен пред години на сериозни икономически затруднения. Компанията планира съкращаването на около 8000 работни места, ограничаване на моделната гама и намаляване на разходите, съобщава германското издание WELT.
Новият главен изпълнителен директор Милан Неделкович предприема преструктуриране на концерна на фона на спадащите печалби и засилващата се конкуренция. BMW вече понижи прогнозата си за финансовите резултати през 2026 г., като очаква оперативният марж в автомобилния бизнес да бъде между 1% и 3% вместо първоначално предвижданите 4–6%.

Особено сериозен проблем остава китайският пазар, където германските автомобилни производители губят позиции заради конкуренцията на местните компании. През първото полугодие на 2026 г. продажбите на BMW в Китай са намалели с над 20%, докато през второто тримесечие спадът достига 30,2%. Същевременно оперативната печалба на автомобилното подразделение се е свила с над 60% до 629 млн. евро.

Планираните съкращения ще засегнат предимно административните и развойните подразделения, като компанията предвижда програми за доброволно напускане. До средата на 2027 г. BMW възнамерява да намали с 20% броя на бизнес звената и свързаните с тях ръководни позиции. Предвижда се и съкращаване на моделните варианти, по-тясно сътрудничество с доставчиците и по-широко използване на изкуствен интелект.

Въпреки икономиите концернът продължава да инвестира в електрическата мобилност. BMW планира вложения от около 2 млрд. евро в производствени мощности в Германия, включително 1 млрд. евро за завод за батерии. От 2027 г. предприятието в Мюнхен трябва да произвежда изцяло електрически автомобили.

Според представената пред инвеститорите стратегия компанията се стреми да повиши оперативния марж в автомобилния бизнес до 3–5% през 2028 г., а в началото на следващото десетилетие да се върне към дългосрочната си цел от 8–10%. Това означава, че същественото подобрение на рентабилността се очаква едва след няколко години.

Проблемите на BMW отразяват по-широката криза в германската автомобилна индустрия, която е изправена пред високи производствени разходи, отслабващо търсене и засилена международна конкуренция. Според германския икономически институт Ifo през септември бизнес климатът в сектора се е влошил рязко, като показателят е спаднал до минус 35 пункта.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да не се плашат тез германци

    17 0 Отговор
    да идват тук
    работа има за общи работници на мин заплата
    нали сме с най ниска безработица в ес 3.5% според стъкмистиките

    17:14 12.10.2026

  • 2 Туман

    12 0 Отговор
    После само някоя копейка да не каже, че санкциите не работят

    Коментиран от #8

    17:14 12.10.2026

  • 3 ......-

    14 0 Отговор
    УрсулЯ и приятелки :

    САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ !

    17:14 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТРЯА ДА НАПРАЯТ КЪТ ФЕРАРИ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЩОМ СГАНИТЕ СА КСЧИХА НА ХИКСКИ":

    СЕДНЕЛИСГАНИН ФЕРАРИТО НЕ ТРЪГВА....

    17:24 12.10.2026

  • 6 Анонимен

    6 0 Отговор
    В това БМВ останаха да работят само бежанци вече.

    17:27 12.10.2026

  • 7 Ггг

    5 0 Отговор
    Да купуваме БМВ. И да помогнем на немският работник

    17:34 12.10.2026

  • 8 Копейка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Туман":

    Санкциите работят :-)

    17:44 12.10.2026

  • 9 Урсула

    3 0 Отговор
    Каква криза? 😂

    17:49 12.10.2026

  • 10 Европеец

    6 0 Отговор
    Урсула и Кая да измислят нов пакет санкции - освен газът и петрола да спират и въздуха ако духа откъм Русия - всички евроатлантици трябва да си задържат дъха и в никакъв случай да не вдишват руски въздух.
    Путин даже и не си е мечтал че толкова лесно ще накара ЕС да се самоубие.

    17:53 12.10.2026

  • 11 Възмутен

    5 0 Отговор
    "криза в германската автомобилна индустрия, която е изправена пред високи производствени разходи"

    Няма значение че енергоносителите са скъпи - важното за промитите мозъци е да направим сечено на Путин.

    Общо взето те действат така - "Ще си запалим къщата че да изгори на Вуте плевнята" - съсипаха ЕС за да навредели на Путин.

    17:59 12.10.2026