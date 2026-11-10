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PepsiCo съкращава около 1000 работни места в Северна Америка

PepsiCo съкращава около 1000 работни места в Северна Америка

10 Ноември, 2026 04:45 446 0

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Промените са част от преструктуриране на хранителния и напитковия бизнес. Компанията иска да опрости структурата си и да ускори вземането на решения

PepsiCo съкращава около 1000 работни места в Северна Америка - 1
Снимка: Shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

PepsiCo планира да съкрати около 1000 работни места в Северна Америка като част от преструктуриране на хранителния и напитковия си бизнес. Промените се очаква да бъдат извършени през следващата седмица, съобщи Bloomberg Law. За намеренията на компанията писа и Ройтерс, позовавайки се на информация на Wall Street Journal.

Съкращенията са свързани с план за опростяване на организационната структура на PepsiCo в региона. Главният изпълнителен директор на северноамериканското подразделение Рам Кришнан е изпратил меморандум до служителите, в който посочва, че работният процес остава „сложен и разпокъсан“.

„Имаме възможности да опростим структурите си, да изясним отговорностите и да вземаме решения по-бързо“, пише Кришнан. Той допълва, че през следващата седмица ще бъдат направени промени в различни части на организацията.

Натиск върху продажбите в Северна Америка

PepsiCo предприема съкращенията в момент на затруднения за бизнеса си на основния пазар. Продажбите на напитки в Северна Америка са под натиск, а компанията среща трудности и при запазването на пазарния си дял при солените закуски след повишаването на цените. По-високите разходи за суровини и по-предпазливото потребление допълнително ограничават възможностите за растеж.

През октомври PepsiCo понижи прогнозата си за ръста на основната печалба за 2026 г., като посочи продължаващия натиск върху маржовете в Северна Америка. Компанията заяви, че ще търси допълнителни икономии, за да компенсира слабата динамика при храните и напитките.

Точният обхват още не е обявен

PepsiCo не е публикувала подробен списък на засегнатите длъжности, подразделения или служители. Не са обявени и конкретни условия за компенсации или срокове за уведомяване на отделните работници. Потвърдено е, че промените ще засегнат дейността на компанията в Северна Америка и ще бъдат представени поетапно през следващата седмица.

Към 27 декември 2025 г. PepsiCo е имала около 306 000 служители в световен мащаб, включително приблизително 125 000 в Съединените щати. Планираните съкращения представляват малка част от глобалната работна сила, но са най-новият елемент от предприетите от компанията мерки за намаляване на разходите и промяна на бизнеса в Северна Америка.

Източници: news.bloomberglaw.com, investing.com, marketscreener.com


САЩ
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