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Близо 400 овощари ще получат забавеното подпомагане до 13 октомври

Близо 400 овощари ще получат забавеното подпомагане до 13 октомври

12 Октомври, 2026 21:27 482 1

  • овощари-
  • държавен фонд „земеделие“-
  • подпомагане-
  • кампания 2025-
  • плодове и зеленчуци

ДФЗ обеща да изплати средствата по Кампания 2025 след забавяне от близо пет месеца

Близо 400 овощари ще получат забавеното подпомагане до 13 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати до 13 октомври забавеното подпомагане на 400 земеделски производители. Средствата са по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване за Кампания 2025. Овощарите са чакали плащанията близо пет месеца.

Ангажиментът е поет на среща между представители на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и изпълнителния директор на фонда Владислава Казакова. От страна на камарата са участвали председателят Цветан Цеков, Светлана Орманова и Васил Христов, а от ДФЗ – Казакова и заместниците ѝ Иля Илев и Владимир Атанасов.

Производителите са сигнализирали за забавянето

БКПЗ е изпратила писмо до ДФЗ на 2 октомври. В него е посочено, че засегнатите земеделски производители са представили документи за използвания сертифициран и/или стандартен посадъчен материал през предходни кампании, но не са получили дължимото подпомагане.

„Липсата на ликвидност поставя стопанствата в тежко положение“, е заявил Цветан Цеков. По думите му производителите очакват средствата навреме, за да продължат работата си и да не бъдат принудени да напуснат сектора.

Очаква се авансово плащане по Кампания 2026

На срещата е обсъдено и забавеното авансово изплащане на 30% от обвързаната подкрепа за Кампания 2026. От ДФЗ са потвърдили, че плащането е включено в индикативния график за периода от 20 октомври до 10 ноември 2026 г.

БКПЗ е поставила и въпроса за отложения за 2 ноември прием по държавната помощ за зимни растителнозащитни мерки и контрол на черна златка. По тази помощ от фонда са заявили, че през следващата седмица ще дадат допълнителни уточнения.

От ДФЗ са посочили, че търсят решение на технологични проблеми в системата, които затрудняват извършването на плащанията. Браншовата камара настоява за конкретни срокове както за изплащане на дължимите средства, така и за отстраняване на причините за забавянето.

Източници: focus-news.net


София / България
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  • 1 Счупена държава

    2 0 Отговор
    Тази година беше плодородна защо ще им давате, като ги мързи да берат научихте ги на ясла 🙉

    21:51 12.10.2026