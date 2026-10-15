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Производители изхвърлят първокласна реколта

Производители изхвърлят първокласна реколта

15 Октомври, 2026 11:47 532 8

  • земеделски производители-
  • българска продукция-
  • търговски вериги-
  • плодове и зеленчуци-
  • цени на храните

Земеделците получават най-ниската цена по веригата и нямат директен достъп до пазара

Производители изхвърлят първокласна реколта - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Български производители изхвърлят краставици, картофи, праскови, кайсии, ябълки и круши, въпреки че годината е с добра реколта. Това заяви председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков в предаването „Тази сутрин“.

„Българският производител няма директен достъп до пазара. Той ни беше отнет“, каза Цеков. По думите му земеделският производител не печели от продажбата, а получава най-ниската цена по веригата.

Според него търговските вериги държат две трети от дистрибуцията на дребно. Цеков посочи, че липсата на политики и на организирана логистика за местните производства оставя продукцията без реален пазар.

Критика към търговските вериги

Цеков определи като недопустимо искането на търговските вериги обектите им да бъдат обявени за критична инфраструктура, тоест да получат статут на обекти от значение за националната сигурност.

Той свърза проблема с достъпа до пазара и с липсата на хранителен суверенитет. По думите му добрата реколта не гарантира доход за производителите, когато няма работеща връзка между стопанствата, логистиката и търговската мрежа.

Изказването му идва на фона на продължаващия спор за цените на храните и разпределението на стойността по веригата от производителя до крайния потребител. Конкретни нови мерки за осигуряване на директен достъп на производителите до пазара не бяха обявени в разговора.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато има безмитен внос

    5 0 Отговор
    ТЪЙ ЩЕ Е. Проблемът, обаче е в това че окалпазаниха цяла една нация. Дядовците ни са учили цяла Европа на земеделие а внуците им ръбат коравото турско домати и ги мързи 20 корена да си отгледат сами в градината.

    11:50 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    3 3 Отговор
    Свободния пазар не е привилегия и даденост а борба за пазари и печалба !!!
    Печели адаптивния и конкурентноспособния ...

    Коментиран от #5

    11:53 15.10.2026

  • 4 смях в залата

    2 2 Отговор
    Кой пречи на производителите да си направят пазари?

    Коментиран от #6

    11:55 15.10.2026

  • 5 Свободния пазар

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    е морето на големите акули. Печелят крупните търговци с ниските цени а не дребните риби с качествената продукция.

    11:56 15.10.2026

  • 6 Кой ли

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "смях в залата":

    Опитай да конкурираш някоя голяма риба и сам ще разбереш:)

    11:58 15.10.2026

  • 7 Госあ

    4 0 Отговор
    Тия у Парламента да вземат да помогнат с организацията за създаване на кооперативи и достъпа им до пазара, а ако Ганчо не иска да се кооперира, щото му е комунистическо, да се опраа

    Коментиран от #8

    11:59 15.10.2026

  • 8 Ликвидираха демократите

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    структурите
    Оплюха соца
    Сега страда производителят
    Не да хвърлят а да раздават
    Ръката която дава никога не е празна

    12:03 15.10.2026