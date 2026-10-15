Производители изхвърлят първокласна реколта

Български производители изхвърлят краставици, картофи, праскови, кайсии, ябълки и круши, въпреки че годината е с добра реколта. Това заяви председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков в предаването „Тази сутрин“.

„Българският производител няма директен достъп до пазара. Той ни беше отнет“, каза Цеков. По думите му земеделският производител не печели от продажбата, а получава най-ниската цена по веригата.

Според него търговските вериги държат две трети от дистрибуцията на дребно. Цеков посочи, че липсата на политики и на организирана логистика за местните производства оставя продукцията без реален пазар.

Критика към търговските вериги

Цеков определи като недопустимо искането на търговските вериги обектите им да бъдат обявени за критична инфраструктура, тоест да получат статут на обекти от значение за националната сигурност.

Той свърза проблема с достъпа до пазара и с липсата на хранителен суверенитет. По думите му добрата реколта не гарантира доход за производителите, когато няма работеща връзка между стопанствата, логистиката и търговската мрежа.

Изказването му идва на фона на продължаващия спор за цените на храните и разпределението на стойността по веригата от производителя до крайния потребител. Конкретни нови мерки за осигуряване на директен достъп на производителите до пазара не бяха обявени в разговора.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg