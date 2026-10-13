Най-богатият човек в Колумбия поема контрол над петролно поле във Венецуела

Най-богатият човек в Колумбия Хайме Гилински ще превърне правата върху голямо петролно находище във Венецуела в контролен пакет акции на латиноамериканската компания GeoPark Ltd. Делът се оценява на около 500 милиона долара, съобщава Bloomberg.

Сделката е свързана с находището Bare в пояса на река Ориноко. През септември Гилински е подписал с правителството на Венецуела договор за разработването му със срок от 25 години. Според Bloomberg правата върху находището са придобити срещу минимални първоначални разходи, а след това са договорени срещу участие, което ще даде на Grupo Gilinski контрол над GeoPark.

План за възстановяване на добива

Bare е находище за тежък петрол, чиито запаси се оценяват на 15,7 милиарда барела. GeoPark планира да започне работа на терена през декември. Компанията ще се опита да възстанови до 1100 съществуващи сондажа, а на следващ етап предвижда пробиването на около 80 нови хоризонтални сондажа.

„Това е много значима инвестиция от гледна точка на капитала и разходите за максимално възстановяване на добива“, заяви главният изпълнителен директор на GeoPark Фелипе Байон, цитиран от Reuters.

По данни на Reuters Bare е първият проект на GeoPark във Венецуела. Компанията планира да използва съществуващите сондажи и инфраструктура, за да възстанови производството поетапно. Подробностите за цялостния инвестиционен план и очаквания добив са част от последващото развитие на проекта.

От банкирането и храните към петрола

Състоянието на Хайме Гилински е оценено от Bloomberg на 40 милиарда долара. Той е натрупал първоначалното си богатство в банковия сектор, а през последните години разшири бизнеса си и в хранителната промишленост.

Гилински придоби контрол над Nutresa SA, най-големия производител на пакетирани храни в Латинска Америка. Компанията произвежда кафе, бисквити и други хранителни продукти, които бизнесменът планира да доставя на венецуелския пазар.

Сделката за Bare разширява присъствието на Гилински в енергетиката и едновременно с това превръща GeoPark в оператор на голям проект във Венецуела. За компанията договорът е възможност да навлезе на пазар с огромни петролни ресурси, но реалното възстановяване на добива ще зависи от състоянието на сондажите, инфраструктурата и изпълнението на договорената програма.

Източници: bloomberg.com, aol.com