Netflix съкращава 1000 служители

Netflix ще съкрати около 1000 служители в световен мащаб, което представлява приблизително 6% от общата работна сила на компанията. Това е най-голямото съкращаване в стрийминг гиганта от 2022 г. насам.

Най-силно ще бъдат засегнати екипите по човешки ресурси, правни въпроси, продукти и технологии. Мениджърите ще уведомят служителите дали позициите им са премахнати.

Съкращенията са част от по-широки организационни промени в Netflix. Решението идва в момент, когато компанията е изправена пред конкуренция както от традиционни стрийминг платформи, така и от безплатни услуги като YouTube и TikTok.

През миналия месец съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос заяви на конференцията Bloomberg Screentime, че компанията „не расте толкова бързо, колкото искам“.

Във вътрешен имейл до служителите Сарандос и съизпълнителният директор Грег Питърс посочват, че Netflix ще продължи да инвестира в области, които според ръководството могат да подобрят услугата и да подкрепят бъдещия растеж и иновациите.

„Нашата мисия – да забавляваме света – е амбициозна и изпълнението ѝ изисква да бъдем дисциплинирани в определянето на приоритетите за хората и ресурсите си“, заявяват Сарандос и Питърс.

Съкращенията съвпадат с период на консолидация в развлекателния сектор. Paramount сключи сделка за 110 млрд. долара за сливане с Warner Bros., собственик на HBO. Netflix също е бил близо до собствено споразумение с Warner Bros., но в крайна сметка е бил наддаден от Paramount.

Ръководството на Netflix представя промените като начин за насочване на повече хора и ресурси към приоритетните за компанията дейности. Засегнатите служители ще получат информация за бъдещето на позициите си от своите мениджъри.

Източници: bbc.co.uk