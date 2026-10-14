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Китай върви към рекорден търговски излишък от 1 трлн. долара

Китай върви към рекорден търговски излишък от 1 трлн. долара

14 Октомври, 2026 23:10 639 12

  • китайски износ-
  • търговски излишък-
  • инфлация в сащ-
  • федерален резерв-
  • финансови пазари

Износът през септември е нараснал с 36,3%

Китай върви към рекорден търговски излишък от 1 трлн. долара - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Китай е на път да надхвърли за първи път границата от 1 трлн. долара годишен търговски излишък, след като износът му през септември е нараснал с 36,3% спрямо същия месец на миналата година. Вносът също се е увеличил значително - с 31%, показват данни на китайските митници.

Търговският излишък на страната през септември е достигнал 133,5 млрд. долара при 119,1 млрд. долара през август. За периода януари-септември той възлиза на 938,1 млрд. долара, което поставя Китай в позиция да надмине рекордните около 1,2 трлн. долара от 2025 г.

Технологиите и автомобилите движат износа

Ръстът е подкрепен от силното търсене на полупроводници, зелени технологии и автомобили. За първите девет месеца износът на китайски полупроводници е нараснал със 108,1% на годишна основа. Продажбите зад граница на оборудване за автоматична обработка на данни и части са се увеличили с 54,6%, а автомобилният износ - с 54,3%.

По данни на Асошиейтед прес силният износ компенсира слабостта на вътрешното потребление и инвестициите, засегнати от продължителния спад на пазара на недвижими имоти. Резултатите обаче увеличават натиска върху Пекин от САЩ и Европейския съюз за ограничаване на търговските дисбаланси.

„Докато търговското напрежение между САЩ и Китай донякъде отслабна, натискът на ЕС за балансиране на търговията е насочен пряко към износа с висока добавена стойност“, заяви Екатерина Бигос, старши пазарен стратег в BNP Paribas Asset Management, цитирана от Асошиейтед прес.

Инфлацията в САЩ засили очакванията за по-високи лихви

Вниманието на финансовите пазари през деня беше насочено и към новите данни за потребителските цени в САЩ. Инфлацията е достигнала 3,7% през септември спрямо същия месец на 2025 г., след 3,4% през август. На месечна основа цените са се увеличили с 0,6%.

Основният индекс, който изключва храните и енергията, е нараснал с 2,6% на годишна основа и с 0,3% спрямо август. И двата показателя са над очакванията на икономистите.

„Данните са по-лоши от очакваното - не само заради енергията, но и заради други компоненти. Инвеститорите започват да се съобразяват с инфлация, която ще остане по-висока за по-дълго“, коментира Марк Хакет, главен пазарен стратег в Nationwide, цитиран от Ройтерс.

След публикуването на данните пазарите увеличиха оценката си за вероятността Федералният резерв да повиши основната лихва още през октомври до около 41% спрямо близо 20% преди оповестяването на инфлацията.

Американският долар поскъпна, а доходността по двегодишните държавни облигации се повиши. Индексът S&P 500 спадна с 1,33%, Nasdaq Composite загуби 2,14%, а Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,37%. Цената на петрола сорт Брент се установи на 106,06 долара за барел на фона на напрежението около морските маршрути в Близкия изток.

Източници: reuters.com, investing.com, apnews.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно ,

    1 9 Отговор
    Това колки юана или рубли са ?

    Коментиран от #6

    23:13 14.10.2026

  • 2 Определено

    6 1 Отговор
    Знаят как да произвеждат, така че да не им липсва нищо, не като в България.

    Коментиран от #3

    23:17 14.10.2026

  • 3 Другарю ,

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Определено":

    Щом не ти харесва България напусния бе . Какво те спира ?

    23:22 14.10.2026

  • 4 Тодор Колев

    9 1 Отговор
    Как ще ги стигнем китайците?

    23:22 14.10.2026

  • 5 Хохо Бохо

    8 1 Отговор
    А геуропа фалира. Така става когато се отказваш от евтини ресурси и енергия-отиват при конкурента ти, а ти загиваш завинаги

    23:23 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор
    Ако бяхме си оставили , като Китай член Първи от конституцията за ръководната роля на комунистическата партия и ние сега щяхме да отчитаме икономически растеж и свръх износ, сега при " демокрацията" лапаме мухи.

    23:29 14.10.2026

  • 8 Удри евраста с лопатЕто

    6 1 Отговор
    Единственото спасение на ЕС е или да отива на килимчето при Русия, или да си сложи цена и да се продаде на Китай, но квото и да направи те дракона и мечката действа в екип.

    23:31 14.10.2026

  • 9 Излишък

    4 0 Отговор
    Този излишък е вследствие на действията на Тръмп. В САЩ - високи цени, инфлация,
    Иран го направи сам да си говори - да си го избират пак

    23:36 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    2 0 Отговор
    Китай си няма Европейска комисия и Европейско законодателство, за да направи производството си неефективно. В ЕС отдавна не могат и един пирон да произведат на конкурентна цена.

    23:52 14.10.2026

  • 12 Госあ

    0 0 Отговор
    спокойно ве! Като в Китай са добре, не гледат да лапат още да преяждат, като некои други, а гледат как да бъдат по-дълго време сити. Това е резултат от дългата цивилизация. Ето, съгласиха се сами да ограничат износа на автомобили за ЕС! Питали са, какво още искат урсулианците, че да има устойчиви взаимоотношения 💁‍♂️

    00:01 15.10.2026