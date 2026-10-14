Китай върви към рекорден търговски излишък от 1 трлн. долара

Китай е на път да надхвърли за първи път границата от 1 трлн. долара годишен търговски излишък, след като износът му през септември е нараснал с 36,3% спрямо същия месец на миналата година. Вносът също се е увеличил значително - с 31%, показват данни на китайските митници.

Търговският излишък на страната през септември е достигнал 133,5 млрд. долара при 119,1 млрд. долара през август. За периода януари-септември той възлиза на 938,1 млрд. долара, което поставя Китай в позиция да надмине рекордните около 1,2 трлн. долара от 2025 г.

Технологиите и автомобилите движат износа

Ръстът е подкрепен от силното търсене на полупроводници, зелени технологии и автомобили. За първите девет месеца износът на китайски полупроводници е нараснал със 108,1% на годишна основа. Продажбите зад граница на оборудване за автоматична обработка на данни и части са се увеличили с 54,6%, а автомобилният износ - с 54,3%.

По данни на Асошиейтед прес силният износ компенсира слабостта на вътрешното потребление и инвестициите, засегнати от продължителния спад на пазара на недвижими имоти. Резултатите обаче увеличават натиска върху Пекин от САЩ и Европейския съюз за ограничаване на търговските дисбаланси.

„Докато търговското напрежение между САЩ и Китай донякъде отслабна, натискът на ЕС за балансиране на търговията е насочен пряко към износа с висока добавена стойност“, заяви Екатерина Бигос, старши пазарен стратег в BNP Paribas Asset Management, цитирана от Асошиейтед прес.

Инфлацията в САЩ засили очакванията за по-високи лихви

Вниманието на финансовите пазари през деня беше насочено и към новите данни за потребителските цени в САЩ. Инфлацията е достигнала 3,7% през септември спрямо същия месец на 2025 г., след 3,4% през август. На месечна основа цените са се увеличили с 0,6%.

Основният индекс, който изключва храните и енергията, е нараснал с 2,6% на годишна основа и с 0,3% спрямо август. И двата показателя са над очакванията на икономистите.

„Данните са по-лоши от очакваното - не само заради енергията, но и заради други компоненти. Инвеститорите започват да се съобразяват с инфлация, която ще остане по-висока за по-дълго“, коментира Марк Хакет, главен пазарен стратег в Nationwide, цитиран от Ройтерс.

След публикуването на данните пазарите увеличиха оценката си за вероятността Федералният резерв да повиши основната лихва още през октомври до около 41% спрямо близо 20% преди оповестяването на инфлацията.

Американският долар поскъпна, а доходността по двегодишните държавни облигации се повиши. Индексът S&P 500 спадна с 1,33%, Nasdaq Composite загуби 2,14%, а Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,37%. Цената на петрола сорт Брент се установи на 106,06 долара за барел на фона на напрежението около морските маршрути в Близкия изток.

Източници: reuters.com, investing.com, apnews.com