Албания замразява цени на стоки и въвежда онлайн сравнение

Албания въведе национална онлайн платформа за сравнение на цените на основни хранителни стоки, която позволява на потребителите да проверяват предложенията на различни търговски вериги и да избират най-изгодните. Успоредно с това правителството стартира програма за намаления, обхващаща 325 оферти, като част от цените ще останат фиксирани до 12 януари 2027 г.

Двете инициативи бяха представени на 12 октомври от премиера Еди Рама и министъра на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай. Целта е да се повиши прозрачността на пазара, да се засили конкуренцията между търговските вериги и да се ограничат разходите на домакинствата.

Новата платформа „Преглед на цените“ обхваща 238 продукта в 13 категории, сред които брашно, ориз, олио, млечни продукти, месо, яйца, плодове и зеленчуци. Информацията включва 155 магазина в 15 града, като 109 от търговските обекти се намират в Тирана.

В системата участват пет големи търговски вериги – Big Market, Conad, Extramarket, Spar и Xhangolli. Потребителите могат да сравняват цените, да установяват къде определена стока се предлага най-евтино и да изчисляват потенциалните спестявания. Предвидена е и възможност за подаване на сигнали при установени несъответствия.

Паралелно с платформата правителството въведе инициативата „KURSE“, която предлага 325 намалени оферти със средна отстъпка от 13,3%. При отделни продукти намаленията достигат 40%. В програмата участват търговски вериги и 22 доставчици.

Според обявените параметри 112 продукта ще бъдат предлагани на фиксирани цени до 12 януари 2027 г., като участващите доставчици са поели ангажимент да работят с минимални маржове на печалба.

Първите сравнения вече показват значителни разлики между търговците. Според изчисления на албанската медия CNA кошница от десет основни хранителни продукта струва 1412 леки в най-евтината от сравнените вериги и 2225 леки в най-скъпата. Разликата достига 813 леки, или близо 58%.

Сравнението включва брашно, ориз, макаронени изделия, слънчогледово олио, захар, мляко, кисело мляко, масло, яйца и пилешко месо. Данните показват колко съществено може да се различава стойността на едно и също пазаруване според избрания магазин.

Министерството на икономиката уточнява, че информацията в платформата се предоставя от самите търговци и се актуализира ежеседмично. Данните не отразяват цените в реално време, а малките магазини и пазарите засега не са включени. При установени неточности ведомството може да изисква корекции.

Правителството очаква инициативата да насърчи ценовата конкуренция, като даде възможност на потребителите да сравняват предложенията преди покупка. Реалният ефект върху разходите на домакинствата обаче ще зависи от наличността на продуктите, спазването на обявените цени и продължителността на намаленията.

Платформата вече е достъпна онлайн, а на следващ етап се предвижда и мобилно приложение.