ЕС преговаря за евтин роуминг със Западните Балкани

Европейската комисия започна преговори за включването на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия в европейската зона „Роуминг като у дома“. Ако процесът приключи успешно, абонатите от Европейския съюз ще могат да провеждат разговори, да изпращат SMS и да използват мобилни данни в шестте държави при условията на своите национални планове.

„Това ще означава по-лесни разговори и мобилни данни на цени като у дома“, посочва Европейската комисия при представянето на предложението. Засега обаче няма подписани споразумения и не е обявена дата за влизане в сила. Всяка държава ще води отделни преговори, което означава, че шестте страни може да не бъдат включени едновременно.

Мобилните данни в Албания могат да струват хиляди евро

Разликата спрямо действащите цени е голяма. В Албания един мегабайт данни без активирана роуминг опция струва между 9,70 и 14 евро при френските оператори. При цена от 9,70 евро теоретичната стойност на 1 GB, изчислен като 1024 MB, достига 9932,80 евро.

При SFR и RED тарифата е 13,20 евро за MB, при Orange и Sosh - 13,31 евро, а при Bouygues Telecom и B&You - 14 евро за MB. Теоретичната цена на 1 GB съответно достига 13 516,80 евро, 13 629,44 евро и 14 336 евро.

На практика тези суми са ограничени от таван за мобилните данни от 50 евро без ДДС за период на фактуриране. Абонатът трябва да получи предупреждение при достигане на 80 процента, след което данните се прекъсват. Ограничението не важи за разговорите и SMS-ите, а клиентът може да поиска да бъде премахнато.

Какви са цените в Сърбия и останалите държави

Според тарифите на Free данните в Сърбия, Черна гора и Северна Македония са включени само в плана Free 5G+. Разговор към Франция струва 1 евро на минута, а входящо обаждане - 0,50 евро на минута.

В Албания и Косово при същия оператор няма включени данни, а цената е 9,70 евро за MB. Разговорите се таксуват между 0,70 и 1,20 евро на минута. В Босна и Херцеговина няма включени данни, като цената е 7,50 евро за MB.

Какво предстои

Съветът на ЕС разреши започването на преговорите през юни 2026 г., а Европейската комисия ги откри на 6 ноември. Преди присъединяването си всяка от шестте държави трябва да приведе правилата си за роуминг в съответствие с европейските изисквания, включително тези за цените на едро и защитата на потребителите.

След като оцени изпълнението на условията, Европейската комисия ще предложи на Съвета на ЕС да разшири зоната. В момента не е посочен краен срок. За сравнение, Украйна и Молдова получиха достъп до „Роуминг като у дома“ на 1 януари 2026 г., около шест месеца след решението на Съвета през юли 2025 г.

До окончателното споразумение пътуващите към Западните Балкани трябва да проверяват условията на своя оператор и да активират специална опция или да изключват мобилните данни в роуминг. От 2023 г. оператори от ЕС и региона предлагат и ограничени цени по доброволно споразумение - под 18 евро за GB, 14 евро през 2026 г. и 9 евро през 2028 г. Това обаче не е равнозначно на използване на мобилния план при национални условия.