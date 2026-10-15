Мартин Владимиров: Газът може да поскъпне с 34%

Исканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената на природния газ с близо 34% е реалистично, а при пълното му отражение върху топлофикациите парното може да поскъпне с около 20%. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров.
Държавният газов доставчик е внесъл в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за цена от 59,08 евро за мегаватчас през ноември. За октомври КЕВР утвърди тарифа от 44,09 евро за мегаватчас. Разликата е почти 15 евро, или близо 34%, като в сумите не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС.
„Булгаргаз“ обосновава предложението с разходите за осигуряване на необходимите количества природен газ. В ценовия микс са включени доставки по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ и количества от подземното газохранилище „Чирен“. Дружеството посочва и движението на цените на европейските газови пазари.
КЕВР още не е взела окончателно решение
Предложението не означава автоматично поскъпване с 34% за всички потребители. КЕВР трябва да направи собствени изчисления и да определи окончателната цена на газа за ноември. Новата тарифа ще важи за клиентите на регулирания пазар, сред които са крайните снабдители и топлофикационните дружества.
Влиянието върху сметките за отопление ще зависи от ценовия модел на всяка топлофикация и от решението на регулатора за топлинната енергия. Според „24 часа“ наредбата допуска промяна на цените на парното не по-често от веднъж на шест месеца при съществено изменение на прогнозната цена на газа, определено като отклонение от 15%.
Какво означава това за „Топлофикация София“
За столичната топлофикация усреднената прогнозна цена на газа за регулаторния период е 37,90 евро за мегаватчас. Това е под действащата октомврийска цена от 44,09 евро, но при предложената за ноември тарифа разликата спрямо прогнозата би била значителна.
Затова, по оценката на Владимиров, увеличение на цената на газа с пълния заявен размер може да доведе до около 20% по-скъпо парно. Това остава прогноза, а не окончателно решение за сметките на домакинствата.
КЕВР предстои да разгледа заявлението на „Булгаргаз“ и да определи окончателната цена за ноември. След това регулаторът ще прецени дали са налице основания за промяна на цените на топлинната енергия.
Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Газпром
08:54 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Истината
08:57 15.10.2026
4 Крум
08:57 15.10.2026
5 Не може
08:58 15.10.2026
6 456
09:03 15.10.2026
7 1488
плащаш на БОгаТАШа и си готов
прайш кот си искаш с бг гуведа
09:05 15.10.2026