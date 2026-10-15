Мартин Владимиров: Газът може да поскъпне с 34%

Исканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената на природния газ с близо 34% е реалистично, а при пълното му отражение върху топлофикациите парното може да поскъпне с около 20%. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров.

Държавният газов доставчик е внесъл в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за цена от 59,08 евро за мегаватчас през ноември. За октомври КЕВР утвърди тарифа от 44,09 евро за мегаватчас. Разликата е почти 15 евро, или близо 34%, като в сумите не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС.

„Булгаргаз“ обосновава предложението с разходите за осигуряване на необходимите количества природен газ. В ценовия микс са включени доставки по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ и количества от подземното газохранилище „Чирен“. Дружеството посочва и движението на цените на европейските газови пазари.

КЕВР още не е взела окончателно решение

Предложението не означава автоматично поскъпване с 34% за всички потребители. КЕВР трябва да направи собствени изчисления и да определи окончателната цена на газа за ноември. Новата тарифа ще важи за клиентите на регулирания пазар, сред които са крайните снабдители и топлофикационните дружества.

Влиянието върху сметките за отопление ще зависи от ценовия модел на всяка топлофикация и от решението на регулатора за топлинната енергия. Според „24 часа“ наредбата допуска промяна на цените на парното не по-често от веднъж на шест месеца при съществено изменение на прогнозната цена на газа, определено като отклонение от 15%.

Какво означава това за „Топлофикация София“

За столичната топлофикация усреднената прогнозна цена на газа за регулаторния период е 37,90 евро за мегаватчас. Това е под действащата октомврийска цена от 44,09 евро, но при предложената за ноември тарифа разликата спрямо прогнозата би била значителна.

Затова, по оценката на Владимиров, увеличение на цената на газа с пълния заявен размер може да доведе до около 20% по-скъпо парно. Това остава прогноза, а не окончателно решение за сметките на домакинствата.

КЕВР предстои да разгледа заявлението на „Булгаргаз“ и да определи окончателната цена за ноември. След това регулаторът ще прецени дали са налице основания за промяна на цените на топлинната енергия.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg, bnrnews.bg