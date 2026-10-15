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Мартин Владимиров: Газът може да поскъпне с 34%

Мартин Владимиров: Газът може да поскъпне с 34%

15 Октомври, 2026 08:53 345 7

  • природен газ-
  • булгаргаз-
  • парно-
  • кевр-
  • мартин владимиров

Енергийният експерт допуска до 20% по-високи сметки за парно, ако КЕВР одобри заявлението на „Булгаргаз“ за ноември

Мартин Владимиров: Газът може да поскъпне с 34% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Исканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената на природния газ с близо 34% е реалистично, а при пълното му отражение върху топлофикациите парното може да поскъпне с около 20%. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров.

Държавният газов доставчик е внесъл в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за цена от 59,08 евро за мегаватчас през ноември. За октомври КЕВР утвърди тарифа от 44,09 евро за мегаватчас. Разликата е почти 15 евро, или близо 34%, като в сумите не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС.

„Булгаргаз“ обосновава предложението с разходите за осигуряване на необходимите количества природен газ. В ценовия микс са включени доставки по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ и количества от подземното газохранилище „Чирен“. Дружеството посочва и движението на цените на европейските газови пазари.

КЕВР още не е взела окончателно решение

Предложението не означава автоматично поскъпване с 34% за всички потребители. КЕВР трябва да направи собствени изчисления и да определи окончателната цена на газа за ноември. Новата тарифа ще важи за клиентите на регулирания пазар, сред които са крайните снабдители и топлофикационните дружества.

Влиянието върху сметките за отопление ще зависи от ценовия модел на всяка топлофикация и от решението на регулатора за топлинната енергия. Според „24 часа“ наредбата допуска промяна на цените на парното не по-често от веднъж на шест месеца при съществено изменение на прогнозната цена на газа, определено като отклонение от 15%.

Какво означава това за „Топлофикация София“

За столичната топлофикация усреднената прогнозна цена на газа за регулаторния период е 37,90 евро за мегаватчас. Това е под действащата октомврийска цена от 44,09 евро, но при предложената за ноември тарифа разликата спрямо прогнозата би била значителна.

Затова, по оценката на Владимиров, увеличение на цената на газа с пълния заявен размер може да доведе до около 20% по-скъпо парно. Това остава прогноза, а не окончателно решение за сметките на домакинствата.

КЕВР предстои да разгледа заявлението на „Булгаргаз“ и да определи окончателната цена за ноември. След това регулаторът ще прецени дали са налице основания за промяна на цените на топлинната енергия.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Газпром

    5 0 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    08:54 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Истината

    1 0 Отговор
    Обявяват че нещо трябва да се вдигне с 20 процента! Хората се ужасяват. След това увеличението се оказва САМО 10 или 15 процента. Всички си отдъхват и са много щастливи че няма 20 процентно увеличение!

    08:57 15.10.2026

  • 4 Крум

    3 0 Отговор
    Малко е,още може. Трябват за заплати на всички пагонаджии и опг с белите престилки.

    08:57 15.10.2026

  • 5 Не може

    2 0 Отговор
    а ще поскъпне поне с 80℅. И това е оптимистичният вариант. Благодарение на шепа идиоти в ЕС.

    08:58 15.10.2026

  • 6 456

    0 0 Отговор
    Увеличението от 34% е много малко и загуба ,при реалното увеличение на газа от 140%. Кой ще покрива останалите % ?

    09:03 15.10.2026

  • 7 1488

    1 0 Отговор
    може бе
    плащаш на БОгаТАШа и си готов

    прайш кот си искаш с бг гуведа

    09:05 15.10.2026