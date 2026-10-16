Банско запазва промоционалните цени на сезонните карти

Ски зона Банско обяви промоционалните цени на сезонните и целогодишните лифт карти за предстоящия зимен сезон 2026/2027. Ранните продажби започнаха на 1 октомври, като офертата ще бъде валидна до 1 декември 2026 г. включително.

Запазването на промоционалните цени е добра новина за любителите на зимните спортове, които планират да посещават Банско през целия сезон. Въпреки че стойността на картите остава непроменена спрямо предходната година, закупуването им изисква сериозен предварителен бюджет, особено за семействата с деца. Най-достъпната ценова категория е тази за децата до 6,99 години и пенсионерите на възраст 75 и повече години – 55 евро. Картата за деца от 7 до 11,99 години струва 460 евро, докато възрастните трябва да предвидят 870 евро за целия зимен сезон.

Цените на промоционалните сезонни карти са разделени в няколко възрастови категории.

Възрастни

870 евро

Студенти

820 евро

Ученици на възраст от 12 до 18,99 години

820 евро

Пенсионери до 74,99 години

820 евро

Деца от 7 до 11,99 години

460 евро

Деца до 6,99 години

55 евро

Пенсионери на възраст 75 и повече години

55 евро

Посочените цени важат както за сезонните, така и за целогодишните лифт карти. Важно уточнение е, че целогодишната карта се предлага единствено на членове на Bansko Loyalty Club.

Какво включва сезонната карта?

Сезонните и целогодишните карти осигуряват достъп до ски лифтовете в съответствие с условията за ползване и работното време на ски центъра. Сред предимствата е възможността за използване на коридор за бърз достъп до кабинковия лифт през зимния сезон. В цената на картите е включена и планинска застраховка. От курорта уточняват още, че сезонните и целогодишните карти не подлежат на допълнителни отстъпки.

Желаещите да закупят сезонна карта на обявените цени трябва да го направят най-късно до 1 декември 2026 г. включително. Промоционалните карти се предлагат в магазините MAXSPORT в София и Банско, както и на касите на „Юлен“ АД, разположени на началната станция на кабинковия лифт в Банско.

След изтичането на промоционалния период условията и цените могат да бъдат променени, затова желаещите да планират предварително разходите си за ски сезона е добре да следят официалните съобщения на курорта.

По предварителен график зимният сезон 2026/2027 в ски зона Банско ще продължи от 1 декември 2026 г. до 11 април 2027 г. включително. "Юлен" АД си запазва правото да променя началната и крайната дата в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други непредвидени обстоятелства. Сезонната карта дава право на ползване на лифтовете в рамките на обявеното работно време на ски центъра през зимния сезон.