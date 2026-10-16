Бразилия одобри края на шестдневната работна седмица

Бразилският Сенат одобри конституционна поправка, която премахва режима 6x1 и намалява максималната работна седмица от 44 на 40 часа без съкращаване на заплатите. При този режим служителите работят шест дни и почиват един, а след промяната ще получават два платени почивни дни седмично.

Поправката беше приета с 75 гласа „за“ и един „против“ в двете гласувания. Единственият сенатор, който се обяви срещу текста, беше Хамилтън Моран, бивш вицепрезидент на Жаир Болсонаро. Камарата на депутатите вече беше одобрила същия текст през май.

Промяната ще се въвежда поетапно

Новите правила няма да започнат да действат веднага. След обнародването на поправката ще изтече 60-дневен срок, след който максималната работна седмица ще бъде намалена от 44 на 42 часа. До окончателните 40 часа ще се стигне 14 месеца по-късно.

Според различни оценки промените могат да засегнат между 26,8 и 30 милиона работници. Около 16 милиона бразилци в момента работят по режима 6x1. Най-силно се очаква да бъдат засегнати служители в търговията, ресторантьорството и хотелиерството, където шестдневната работна седмица е широко разпространена.

Лула получи политически дивидент преди балотажа

Президентът Луиз Инасио Лула да Силва отдавна подкрепя промяната и я превърна в основен акцент от кампанията си за преизбиране. След гласуването той заяви, че краят на режима 6x1 означава „повече време за живот, почивка, семейство, грижи за себе си и радост от живота“.

Решението беше взето само дни преди президентския балотаж на 25 октомври. На първия тур Флавио Болсонаро получи около 47% от гласовете, а Лула - около 45%. Последните проучвания показаха минимална разлика между двамата кандидати - 51% подкрепа за Болсонаро срещу 49% за Лула.

Флавио Болсонаро първоначално се противопоставяше на промяната и предупреждаваше за възможни последици за бизнеса и заетостта. Той промени позицията си преди гласуването и подкрепи поправката дистанционно, докато водеше кампания в южната част на страната. Сенаторът продължава да защитава алтернативен модел, при който работното време да се договаря по-гъвкаво според отработените часове.

Работниците очакват втори почивен ден

За хората, които работят по режима 6x1, промяната означава допълнителен ден за почивка, семейни ангажименти и лични нужди. Пред „Гардиън“ 50-годишната продавачка Лилиан Кристо дос Сантос от Салвадор разказва, че с един почивен ден няма време да отиде на лекар, на плажа или да учи, защото трябва да почиства дома и да се грижи за семейството си.

Поправката ще бъде окончателно приложена след изтичането на преходния период. Това означава, че политическият ефект от решението ще се усети преди реалното въвеждане на 40-часовата седмица.

Източници: theguardian.com, apnews.com, agenciabrasil.ebc.com.br