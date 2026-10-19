Google купува въглеродни кредити от проект в Бразилия

Google и McKinsey ще закупят общо 320 000 метрични тона кредити за отстраняване на въглероден диоксид от проект в Бразилия. Споразумението е за 10 години и е част от усилията на двете компании да увеличат използването на природосъобразни решения за ограничаване на емисиите.

Проектът е разработен от климатичната технологична компания Working Trees и използва силвопасторална система. При нея дървета, пасища и животновъдство се развиват на една и съща земя. Според информацията за сделката това е първият проект на компанията, насочен към силвопасторално отстраняване на въглерод.

Дългосрочен договор за въглеродни кредити

Въглеродните кредити са единици, свързани с отстраняването на един метричен тон въглероден диоксид от атмосферата. В този случай бъдещите кредити ще бъдат генерирани чрез управлението и възстановяването на земеделски терени по начин, който съчетава производство и натрупване на въглерод в растителността и почвата.

Договорът е сключен в рамките на Symbiosis Coalition – обединение на корпоративни купувачи, сред които са Google, McKinsey, Microsoft, Salesforce и други компании. Коалицията се стреми да създаде устойчиво търсене за проекти с по-строги изисквания към измерването на отстранения въглерод, дългосрочното съхранение и ползите за биоразнообразието.

Какво означава сделката за проекта

„Природосъобразното отстраняване на въглерод е важен инструмент за ограничаване на климатичните промени“, заяви Google при представянето на коалицията.

За Working Trees 10-годишният договор осигурява предварително договорен пазар за произведените кредити. Този тип споразумения могат да улеснят финансирането на проекти, при които приходите зависят от бъдещото отстраняване и сертифициране на въглерод.

Сделката показва и промяната в корпоративното търсене на въглеродни кредити. Компаниите все по-често търсят проекти, при които намаляването на въглеродния отпечатък е свързано с възстановяване на земи, защита на екосистеми и подкрепа за местното производство, а не само с покупка на стандартни компенсационни единици.

Източници: reuters.com