Бразилия може да отложи данъчната реформа до 2033 година

Президентските избори в Бразилия поставят под въпрос графика за въвеждане на новата система за данък върху добавената стойност (ДДС), която трябва да заработи изцяло до 2033 г. Кандидатът за президент Флавио Болсонаро обяви намерение да преразгледа мащабната данъчна реформа, одобрена при управлението на Луис Инасио Лула да Силва, като не изключва и временно спиране на нейното прилагане, съобщава специализираното издание VAT Calc.

Болсонаро, който спечели най-много гласове на първия тур на президентските избори на 4 октомври, ще се изправи срещу действащия президент Лула да Силва на балотаж на 25 октомври. Данъчната политика се превръща в един от основните икономически въпроси в предизборната кампания, тъй като предстоящите промени ще засегнат практически всички предприятия и потребители в най-голямата икономика на Латинска Америка.

Основното възражение на Болсонаро е свързано с очаквания размер на новия ДДС. Първоначалните правителствени разчети предвиждаха обща ставка от 26,5%, но последващи оценки показват, че тя може да достигне приблизително 28%. Окончателният размер все още не е определен, а конституционната реформа от 2023 г. предвижда новата система да запази приблизително същите бюджетни приходи като данъците, които ще замени.

„Подкрепям модернизирането на нашата данъчна система, която действително е прекалено сложна“, заяви Болсонаро, цитиран от Reuters. Той обаче смята, че очакваната ставка е твърде висока и ще доведе до прекомерна данъчна тежест за бизнеса и населението.

Още през юни 2026 г. кандидатът за президент обяви, че при изборна победа възнамерява да спре прилагането на реформата за поне една година, докато бъде разработено ново законодателство. На 7 октомври той потвърди, че екипът му разглежда възможности за конституционни изменения, включително промени в данъчната система.

Какво предвижда новата система за ДДС

Данъчната реформа, одобрена през 2023 г., е една от най-мащабните промени в бразилската икономика през последните десетилетия. Тя цели да замени сложната система от федерални, щатски и общински данъци върху потреблението с два основни данъка върху добавената стойност.

Първият е федералният данък CBS, а вторият – IBS, който ще се администрира на щатско и общинско равнище. Предвижда се и отделен селективен данък върху определени стоки и услуги, считани за вредни за здравето или околната среда.

Преходът към новата система започна през 2026 г. с тестов период. От 2027 г. трябва да започне същинското въвеждане на федералния ДДС, а между 2029 и 2032 г. постепенно ще бъдат заменяни действащите щатски и общински данъци. Пълното прилагане на реформата е предвидено за 2033 г.

Според оценка, публикувана през юли 2026 г. от бразилския орган за управление на IBS, бъдещата комбинирана ставка може да достигне 27,91%, като 9,21% ще се падат на федералния данък CBS, а 18,7% – на щатския и общинския IBS. Това обаче остава прогнозна, а не окончателно утвърдена ставка.

Спор за новия механизъм за събиране на данъците

Освен размера на ДДС екипът на Болсонаро оспорва и един от основните механизми на реформата – т.нар. разделено плащане (split payment).

При тази система данъчната част от плащането по дадена сделка се отделя автоматично при извършването на трансакцията, вместо цялата сума да постъпва първо при доставчика. Правителството смята, че механизмът ще ограничи данъчните измами и ще намали загубите от несъбрани приходи, което потенциално би позволило и по-ниска обща данъчна ставка.

Икономическият съветник на Болсонаро Даниела Маркес обаче заяви, че евентуално ново правителство ще се стреми да премахне този механизъм. Според нея той може да навреди на оборотния капитал на предприятията, като ограничи средствата, с които те разполагат за текущата си дейност.

Доброволното прилагане на разделеното плащане при сделки между предприятия е планирано да започне през 2027 г., преди механизмът да стане задължителен на по-късен етап.

Бизнесът е изправен пред нова несигурност

Възможното отлагане или изменение на реформата създава допълнителна несигурност за бразилските предприятия, които вече инвестират в адаптирането на счетоводните си системи, електронното фактуриране, данъчните изчисления и отчетността.

Промените в графика могат да доведат до допълнителни разходи, особено за компаниите, които работят в няколко бразилски щата или извършват голям брой трансакции.

Данъчните предложения на Болсонаро не се ограничават до ДДС. Неговият икономически екип предвижда преразглеждане на въведения през януари данък върху дивидентите, намаляване на данъците върху труда и премахване на 12-процентния данък върху износа на суров петрол, въведен от правителството на Лула през 2026 г.

От своя страна действащият президент защитава реформата като инструмент за опростяване на данъчната система, премахване на съществуващи изкривявания и по-справедливо разпределение на данъчната тежест.

Засега законово установеният график за въвеждане на новия ДДС остава непроменен. Евентуално отлагане или изменение на структурата на данъка ще изисква съответните законодателни, а при определени промени и конституционни решения.

Изходът от президентските избори на 25 октомври ще определи дали Бразилия ще продължи по първоначалния график, или ще започне нов процес на преразглеждане на данъчната реформа.