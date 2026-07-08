Докери искат 28-часова работна седмица заради изкуствения интелект

Австралийски пристанищни работници настояват за 28-часова работна седмица без намаляване на заплащането заради навлизането на изкуствен интелект и автоматизация в работните процеси, съобщи BBC.

Искането идва на фона на планове на логистичната компания DP World да внедри кранове с дистанционно управление, подпомагани от изкуствен интелект, както и безпилотни превозни средства в пристанищните операции. Според Морския синдикат на Австралия промените могат да застрашат над 60% от работните места в засегнатите дейности, което се равнява на повече от 1000 служители, заети в товаро-разтоварни операции и поддръжка.

Синдикатът настоява, че ако компаниите използват изкуствен интелект и автоматизация, работниците трябва да получат част от икономическия ефект от новите технологии. От организацията определят това като „социален дивидент“ и предупреждават, че технологичните решения не трябва да водят единствено до по-високи печалби за операторите за сметка на заетостта.

„Технологиите трябва да се използват, за да подобряват живота на хората, а не да го разрушават“, заявяват пристанищните работници.

DP World все по-активно тества инструменти с изкуствен интелект за управление на служители и работни графици. Според синдикатите обаче програмата за автоматизация не е била предварително обсъдена с работниците, които ще бъдат пряко засегнати от промените.

Към момента служителите на DP World в Австралия работят между 32 и 35 часа седмично в зависимост от локацията. Искането за 28-часова работна седмица без намаляване на доходите поставя въпроса дали повишената производителност от автоматизацията трябва да се превръща само в корпоративна печалба, или да води и до по-кратко работно време за заетите.

DP World обработва милиони контейнери годишно в австралийските пристанища, включително в Сидни и Мелбърн. В глобален мащаб компанията има дейност в 84 държави, над 126 000 служители и участва в обработката на приблизително една десета от световния контейнерен трафик.

Случаят в Австралия е част от по-широкия дебат за бъдещето на труда в ерата на изкуствения интелект. Докато бизнесът разглежда автоматизацията като начин за по-висока ефективност и по-ниски разходи, синдикатите настояват, че технологичният преход трябва да бъде договорен със служителите и да гарантира защита на доходите, работните места и условията на труд.

Миналата година изпълнителният директор на DP World за Азиатско-тихоокеанския регион Глен Хилтън заяви, че използването на изкуствен интелект вече не е въпрос на избор, а необходимост. За работниците обаче ключовият въпрос е кой ще плати цената на тази необходимост — компаниите, чрез споделяне на ползите, или служителите, чрез загуба на работни места.