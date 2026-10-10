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Безос: AI може да доведе до 3-дневна работна седмица

Безос: AI може да доведе до 3-дневна работна седмица

10 Октомври, 2026 07:08 705 13

  • джеф безос-
  • изкуствен интелект-
  • amazon-
  • работна седмица-
  • центрове за данни

Основателят на Amazon очаква повече семейства да се издържат с един доход, но предупреждава за трудности пред инвеститорите

Безос: AI може да доведе до 3-дневна работна седмица - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изкуственият интелект може да доведе до тридневна работна седмица и до повече домакинства, които се издържат с един доход. Такава прогноза направи основателят на Amazon Джеф Безос в интервю, цитирано от Fortune.

Според Безос повишената производителност, осигурена от изкуствения интелект, ще създаде изобилие от ресурси. Това би позволило на хората да се издържат, без да разчитат на две работни места. Парадоксалният резултат според него може да бъде недостиг на работна ръка, тъй като част от семействата ще могат да живеят само с един доход.

„Трудно“ е да се разбере дали бумът около изкуствения интелект е балон, въпреки че самата технология е реална, смята Безос.

Той предупреждава, че за инвеститорите ситуацията е несигурна, защото капитал се насочва както към перспективни, така и към слаби идеи. В същото време Amazon планира да инвестира над 200 милиарда долара в центрове за данни през 2026 г. Това се случва на фона на съкращаването на 30 000 корпоративни длъжности от края на 2025 г.

Центрове за данни и в космоса

Безос очаква да се възползва от разрастването на изкуствения интелект и чрез космическата си компания Blue Origin. Тя планира да изгражда центрове за данни в космоса — концепция, която според предприемача може да се превърне в част от бъдещата инфраструктура за обработка на информация.

Прогнозата за по-кратка работна седмица не е единствената сред ръководителите на големи технологични и финансови компании. Дженсън Хуанг от Nvidia говори за четиридневна седмица, а главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън очаква тя да бъде три дни и половина.

Бил Гейтс допуска още по-съществено съкращаване — до два работни дни седмично. Илон Мъск прогнозира, че в рамките на следващите 10 до 20 години развитието на изкуствения интелект и роботиката може да направи труда въпрос на избор, ако се установи модел на „универсален висок доход“.

Източници: btvnovinite.bg, fortune.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не. Мфмф г

    3 0 Отговор
    И пенсия никога също може да доведе

    07:12 10.10.2026

  • 2 14/88

    4 0 Отговор
    и тройно по ниски заплати

    мен не ми дреме
    аз съм богат като г-н пеевски
    който е на заплата вършещ чуждия труд да го мисли

    07:15 10.10.2026

  • 3 Механик

    4 1 Отговор
    Такива като тоя са ми най-интересни.
    Седи човек до къща която дими и вместо да гаси, той полива с бензин обилно и повтаря, че вероятно скоро къщата ще избухне в пламъци и изгори.

    07:33 10.10.2026

  • 4 Свърши се с кариеристите

    1 1 Отговор
    Всички с ваксини и пратени на война няма нужда от хора

    07:35 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Конкуренция

    1 0 Отговор
    Дейта центрове с платен наемен ИИ, срещу собствен локален ИИ. Фирмите ще инвестират в техника, или частни облаци защото общият ИИ, ще е изтичане на знания, информация и смисъл, към конкурентите. Съответно ще са нужни и подходящи специалисти за управление на локалния частен ИИ.

    Коментиран от #9

    08:26 10.10.2026

  • 7 А50

    1 0 Отговор
    Аха, нека минат на 3 дена скотовъдите, земеделци, докторите, полиция и пожарна, енерго, ВиК, транспорт... па да видим какво ще стане. На 3 дена могат общественоненужните службички.

    Коментиран от #12

    08:38 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами Хубаво !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Конкуренция":

    Да Продължават !

    Но Всяко Нещо Си Има И Цена !

    Знанието !

    И Познанието !

    Също !

    Коментиран от #10

    08:53 10.10.2026

  • 10 Да Ходи !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами Хубаво !":

    Да Го Намери !

    08:53 10.10.2026

  • 11 Здравейте

    0 0 Отговор
    Пълни глупости,да дойде изкуствения интелект и роботите да свършат това къде има да върша всеки ден. Незнам кога ще се случи и дали въобще ще се случи

    08:58 10.10.2026

  • 12 Комм

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А50":

    Манекенка, актриса спортист , музикант .... може и един ден да работят в седмицата ....

    09:05 10.10.2026

  • 13 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Особено при строителите, електричките, водопроводчиците...

    09:21 10.10.2026