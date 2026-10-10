Безос: AI може да доведе до 3-дневна работна седмица

Изкуственият интелект може да доведе до тридневна работна седмица и до повече домакинства, които се издържат с един доход. Такава прогноза направи основателят на Amazon Джеф Безос в интервю, цитирано от Fortune.

Според Безос повишената производителност, осигурена от изкуствения интелект, ще създаде изобилие от ресурси. Това би позволило на хората да се издържат, без да разчитат на две работни места. Парадоксалният резултат според него може да бъде недостиг на работна ръка, тъй като част от семействата ще могат да живеят само с един доход.

„Трудно“ е да се разбере дали бумът около изкуствения интелект е балон, въпреки че самата технология е реална, смята Безос.

Той предупреждава, че за инвеститорите ситуацията е несигурна, защото капитал се насочва както към перспективни, така и към слаби идеи. В същото време Amazon планира да инвестира над 200 милиарда долара в центрове за данни през 2026 г. Това се случва на фона на съкращаването на 30 000 корпоративни длъжности от края на 2025 г.

Центрове за данни и в космоса

Безос очаква да се възползва от разрастването на изкуствения интелект и чрез космическата си компания Blue Origin. Тя планира да изгражда центрове за данни в космоса — концепция, която според предприемача може да се превърне в част от бъдещата инфраструктура за обработка на информация.

Прогнозата за по-кратка работна седмица не е единствената сред ръководителите на големи технологични и финансови компании. Дженсън Хуанг от Nvidia говори за четиридневна седмица, а главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън очаква тя да бъде три дни и половина.

Бил Гейтс допуска още по-съществено съкращаване — до два работни дни седмично. Илон Мъск прогнозира, че в рамките на следващите 10 до 20 години развитието на изкуствения интелект и роботиката може да направи труда въпрос на избор, ако се установи модел на „универсален висок доход“.

Източници: btvnovinite.bg, fortune.com