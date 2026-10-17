Смилянският фасул тази година: добра реколта, но много ръчен труд

В Смилян тази година прибират добра реколта от фасул, но производството остава ограничено от тежкия ръчен труд и малкото хора, които продължават да се занимават с него. В заключителния ден на 24-ия празник на смилянския фасул производителката Магдалена Ловчалиева разказва, че цялото ѝ количество вече е договорено за изкупуване.

„Сея около 5 хиляди кола. Около 200 килограма сме изкарали тази година“, казва Ловчалиева пред bTV Новините. По думите ѝ времето е било благоприятно, без продължителни големи жеги, а валежите и допълнителното поливане са помогнали за добрия резултат.

Производителката продава фасула си на редовни клиенти, както и по време на празника в Смилян. Тя отглежда едър фасул, който се използва за салати и готвене, и по-дребен сорт за чорба и яхния. По думите ѝ салатният фасул се търси повече и затова заема по-голяма част от продукцията.

Цена до 14 евро за килограм

Цената на смилянския фасул достига 12-14 евро за килограм. Въпреки това отглеждането му не привлича достатъчно млади хора, тъй като почти всички дейности се извършват на ръка.

„Всичкото е на ръка. Един месец чупя само на ръка. Всичко на ръка се бере, на ръка се люпи“, казва Ловчалиева.

Кметът на село Смилян Чавдар Червенков защитава цената с труда, който стои зад всеки килограм. „Този, който се съмнява в цената, да заповяда на пролет лично с мене да поработи малко на нивата“, коментира той.

Смилянският фасул се отглежда в няколко населени места около река Горна Арда. Местните производители работят върху малки площи - най-често между един и два декара, което ограничава общите количества на пазара.

Жегата намалява добива в ниските райони

Културата се отглежда на височина между 500 и 950 метра. Адриана Кехайова от читалището в Смилян посочва, че при температури между 28 и 30 градуса цветовете на фасула опадат и шушулките не успяват да се образуват. Затова реколтата в по-ниските райони е по-скромна.

Смилянският фасул е търсен заради специфичния си вкус и по-бързото сваряване. Чавдар Червенков обяснява, че меката ципа е една от отличителните му характеристики. Той предупреждава и за случаи, при които продукти, продавани като смилянски фасул, се оказват с различни качества.

В музея на смилянския фасул продължава да се пази голямо пано, изработено от бобени зрънца. Работата по него започва през 2006 година и приключва през 2021-ва. В направата му са участвали 23 045 души, като всяко зрънце е залепено от различен човек. Идеята е паното да кандидатства за рекордите на Гинес заради уникалния брой участници.

Източници: btvnovinite.bg