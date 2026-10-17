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Смилянският фасул тази година: добра реколта, но много ръчен труд

Смилянският фасул тази година: добра реколта, но много ръчен труд

17 Октомври, 2026 08:55 529 6

  • смилянски фасул-
  • смилян-
  • реколта-
  • родопи-
  • селско стопанство

Производителите отчитат обилна реколта, но казват, че младите хора все по-рядко се захващат с отглеждането му. Цената достига 14 евро за килограм

Смилянският фасул тази година: добра реколта, но много ръчен труд - 1
Снимкa: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Смилян тази година прибират добра реколта от фасул, но производството остава ограничено от тежкия ръчен труд и малкото хора, които продължават да се занимават с него. В заключителния ден на 24-ия празник на смилянския фасул производителката Магдалена Ловчалиева разказва, че цялото ѝ количество вече е договорено за изкупуване.

„Сея около 5 хиляди кола. Около 200 килограма сме изкарали тази година“, казва Ловчалиева пред bTV Новините. По думите ѝ времето е било благоприятно, без продължителни големи жеги, а валежите и допълнителното поливане са помогнали за добрия резултат.

Производителката продава фасула си на редовни клиенти, както и по време на празника в Смилян. Тя отглежда едър фасул, който се използва за салати и готвене, и по-дребен сорт за чорба и яхния. По думите ѝ салатният фасул се търси повече и затова заема по-голяма част от продукцията.

Цена до 14 евро за килограм

Цената на смилянския фасул достига 12-14 евро за килограм. Въпреки това отглеждането му не привлича достатъчно млади хора, тъй като почти всички дейности се извършват на ръка.

„Всичкото е на ръка. Един месец чупя само на ръка. Всичко на ръка се бере, на ръка се люпи“, казва Ловчалиева.

Кметът на село Смилян Чавдар Червенков защитава цената с труда, който стои зад всеки килограм. „Този, който се съмнява в цената, да заповяда на пролет лично с мене да поработи малко на нивата“, коментира той.

Смилянският фасул се отглежда в няколко населени места около река Горна Арда. Местните производители работят върху малки площи - най-често между един и два декара, което ограничава общите количества на пазара.

Жегата намалява добива в ниските райони

Културата се отглежда на височина между 500 и 950 метра. Адриана Кехайова от читалището в Смилян посочва, че при температури между 28 и 30 градуса цветовете на фасула опадат и шушулките не успяват да се образуват. Затова реколтата в по-ниските райони е по-скромна.

Смилянският фасул е търсен заради специфичния си вкус и по-бързото сваряване. Чавдар Червенков обяснява, че меката ципа е една от отличителните му характеристики. Той предупреждава и за случаи, при които продукти, продавани като смилянски фасул, се оказват с различни качества.

В музея на смилянския фасул продължава да се пази голямо пано, изработено от бобени зрънца. Работата по него започва през 2006 година и приключва през 2021-ва. В направата му са участвали 23 045 души, като всяко зрънце е залепено от различен човек. Идеята е паното да кандидатства за рекордите на Гинес заради уникалния брой участници.

Източници: btvnovinite.bg


Смолян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Какво му харесват на този фасул , не знам. Само големината може би. Иначе обикновеният е много по-вкусен при готвене и за мезе на ракийка.

    Коментиран от #4

    09:00 17.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    И АЗ МИСЛЕХ ЧЕ ШАРАНА Е РИБА
    .....ПРЕДИ. ДА ОПИТАМ СЬОМГАТА
    ....
    А СЬОМГАТА .. В ПОЛСКИЯ МАГАЗИН В МИЧИГАН ПИШЕ СЬОМГА 30-40 ЕВРО КИЛОТО
    ... И ГОРБУША - ТАКА ПОЛЯЦИТЕ ВИКАТ НА СЪЩАТА СЬОМГА ОТ РУСИЯ ПО 15 ЕВРО КИЛОТО
    ......
    И ВСИЧКИ ТАРИКАТИ КАТО МЕН КУПУВАТ ГОРБУША :)
    ..... НЕ МОЖЕ ФАСУЛ ДА ПРИБЛИЖАВА ЦЕНАТА НА СЬОМГАТА :)

    09:02 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жоржета от с.влахи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Как кое....дето нацията и аромата...
    Е те това е илон прави
    Летящи коли....ганчу..боб...😀

    09:15 17.10.2026

  • 5 Пешо Кюстендилецо

    6 0 Отговор
    Ехееее, 14 евро кило боб! Що е това бе? Ела у Жабокрът боб приткар от плоския колко искаш, като го свариш се топи като масло. Па това требе да си напълно улав да даваш тия пари за боб. За току пари тука направо ягне ти колят и си тръгваш и един галон вино за из път без при одозгоре.

    09:18 17.10.2026

  • 6 Сийка

    0 1 Отговор
    А китайския сми лек ски боб не е ли по евтин??

    09:36 17.10.2026