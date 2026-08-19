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Големи загуби за германските фермери поради сушата

Големи загуби за германските фермери поради сушата

19 Август, 2026 11:05 497 6

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  • суша-
  • реколта-
  • рапица-
  • зърно

Най-засегната е реколтата от зърно и рапица

Големи загуби за германските фермери поради сушата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Жегата и продължителната суша това лято доведоха до спад в добивите на култури в Германия, според Германския съюз на фермерите (DBV).

Организацията изчислява, че средната реколта от зърно ще бъде приблизително 41,9 милиона тона, което е със 7% по-малко от целта за 2025 г. „Особено в Южна и Западна Германия липсата на валежи доведе до слаби добиви, дори до провал на някои култури“, заяви ръководителят на DBV Йоахим Руквид на пресконференция, излъчена по NTV. Например, реколтата от рапица е спаднала с 20%.

Някои региони изпитват недостиг на фуражи за добитък, като трева и силаж. Поради трудната ситуация, Фермерският съюз очаква незабавна финансова помощ от германското правителство. „Нашите предприятия се нуждаят от семена и дизелово гориво сега, а по-късно от торове и продукти за растителна защита“, отбеляза Руквид. Той смята, че без необходимата ликвидност реколтата през 2027 г. ще бъде изложена на риск.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    Путин е виновен

    11:06 19.08.2026

  • 2 Фют

    1 0 Отговор
    Рестото на зърнарите ли е това?
    Нищо им няма.
    Ще си продадат фераритата и ще сколасат.

    11:07 19.08.2026

  • 3 Дъното Идва

    1 2 Отговор
    Заради глупостта на управляващите, липсата на евтина енергия и т.н. поредица от ревашистки компромиси, които тласката странта към недоимък - а знаем, че Германия винаги почва война когато я натиснат към дъното.

    11:09 19.08.2026

  • 4 първо помощи за приждащи кафяви хлебарки

    2 0 Отговор
    Фермерският съюз очаква незабавна финансова помощ от германското правителство

    11:10 19.08.2026

  • 5 Нямааа, няма

    2 1 Отговор
    Ни торове, ни гориво ни дявол, и в склада няма и от Русия вече не внасят! Хващайте се за палците, като сте толкова умни, да хапете ръката, която ви хранеше!

    11:10 19.08.2026

  • 6 те са инатливи . знаят че засушва

    1 0 Отговор
    обаче садят и косят . при сталин решаваха проблемите с копане на кладенци и канали .

    11:24 19.08.2026