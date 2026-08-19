Големи загуби за германските фермери поради сушата

Жегата и продължителната суша това лято доведоха до спад в добивите на култури в Германия, според Германския съюз на фермерите (DBV).

Организацията изчислява, че средната реколта от зърно ще бъде приблизително 41,9 милиона тона, което е със 7% по-малко от целта за 2025 г. „Особено в Южна и Западна Германия липсата на валежи доведе до слаби добиви, дори до провал на някои култури“, заяви ръководителят на DBV Йоахим Руквид на пресконференция, излъчена по NTV. Например, реколтата от рапица е спаднала с 20%.

Някои региони изпитват недостиг на фуражи за добитък, като трева и силаж. Поради трудната ситуация, Фермерският съюз очаква незабавна финансова помощ от германското правителство. „Нашите предприятия се нуждаят от семена и дизелово гориво сега, а по-късно от торове и продукти за растителна защита“, отбеляза Руквид. Той смята, че без необходимата ликвидност реколтата през 2027 г. ще бъде изложена на риск.