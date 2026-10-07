Най-слабата реколта вино за този век във Франция

Франция е на път да произведе най-малкото количество вино от началото на века, след като екстремните летни горещини и сушата засегнаха лозята в редица от водещите винарски региони на страната. Това показва актуализираната прогноза на френското Министерство на земеделието, цитирана от аг. Reuters.

Очаква се вторият по големина производител на вино в света да произведе 34,9 млн. хектолитра през 2026 г. Прогнозата е подобрена спрямо очакваните преди месец 33,9 млн. хектолитра благодарение на по-добри от прогнозираното добиви в Лангедок-Русийон – най-големия производствен регион във Франция.

Въпреки ревизията нагоре количеството ще бъде с 2% под и без това слабата реколта от миналата година и с 14% под средното за периода 2021–2025 г.

Сушата и жегите удариха лозята

Според френското земеделско министерство спадът се дължи едновременно на намаляването на площите с лозя и на по-ниските добиви заради сушата и интензивните летни горещини.

Ситуацията обаче се различава значително в отделните региони. Лангедок-Русийон се представя по-добре благодарение на валежите в края на лятото и производството там вече се очаква да бъде с около 2% над средното за последните пет години.

На противоположния полюс е Шампан, където гроздоберът приключи още в началото на септември – най-ранният регистриран досега. Производството е намаляло наполовина както спрямо 2025 г., така и спрямо средното за последните пет години. Причината е комбинация от слани, градушки, суша и високи температури. Спад се очаква и в Бургундия-Божоле, долината на Лоара, Шарант, Юра и югоизточната част на Франция.

Бордо произвежда повече, но остава под средното

По-различна е ситуацията в Бордо, където производството се очаква да бъде с 10% по-високо от слабата реколта през миналата година. Въпреки това то остава с 11% под средното равнище.

Причината тук не е само климатът. Част от лозарите в региона премахват лозови масиви заради намаляващото потребление на вино, което допълнително ограничава производствения капацитет.

Проблемът за френската винена индустрия вече е двоен – климатичните промени оказват натиск върху добивите, докато по-слабото потребление засяга търсенето. Официалните данни показват, че още през предходния сезон износът на френски вина и спиртни напитки е бил под натиск заради по-слабо търсене на големи пазари като САЩ, Канада, Китай и Япония.

Ако настоящата прогноза се потвърди, 2026 г. ще донесе най-слабото производство на френско вино от началото на XXI век – пореден сигнал за структурните предизвикателства пред един от най-разпознаваемите експортни сектори на Франция.