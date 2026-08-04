Селскостопанският сектор на Украйна може да загуби до 3 милиарда долара през текущата година

Загубите на украинския селскостопански сектор от бездействието на така наречените пристанища „Голяма Одеса“ (Одеса, Южни и Черноморск), през които се обработва по-голямата част от износа, могат да достигнат до 3 млрд. USD през 2026 г., според Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украйна.

Той заяви пред аг. Reuters, че „директните загуби за селскостопанския сектор на Украйна могат да възлязат между 1,5 млрд. USD и 3 млрд. USD тази година“. Той добави, че настоящата ситуация с блокажите на пристанищата е „в някои отношения по-трудна, отколкото беше в началото на 2022 г.“. Изкупните цени на маслодайните семена и зърнените култури в Украйна са паднали средно с 30%, отбеляза министърът.

От 22 юли пристанищата Одеса, Черноморск и Южни не са получили или изпратили нито един чуждестранен товарен кораб. Международните компании отказват да работят с тях поради опасения за сигурността и пренасочват товарни превози, по-специално към пристанището Констанца в Румъния. Алтернативните маршрути през дунавските пристанища, Констанца или автомобилните и железопътните маршрути през страните от ЕС не могат напълно да компенсират загубата на трафик от пристанищата на Голяма Одеса.

Използването им значително увеличава транспортните разходи. Поради логистични проблеми изкупните цени на зърното в Украйна са паднали толкова ниско, че много земеделски производители са принудени да продават реколтата си на загуба. Според браншовите организации много фермери не само не са успели да реализират печалба този сезон, но и са натрупали дългове.