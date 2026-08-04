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Селскостопанският сектор на Украйна може да загуби до 3 милиарда долара през текущата година
  Тема: Украйна

Селскостопанският сектор на Украйна може да загуби до 3 милиарда долара през текущата година

4 Август, 2026 18:17 634 17

  • украйна-
  • селско стопанство-
  • загуби-
  • война

С 30% са спаднали изкупните цени на маслодайните семена и зърнените култури

Селскостопанският сектор на Украйна може да загуби до 3 милиарда долара през текущата година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Загубите на украинския селскостопански сектор от бездействието на така наречените пристанища „Голяма Одеса“ (Одеса, Южни и Черноморск), през които се обработва по-голямата част от износа, могат да достигнат до 3 млрд. USD през 2026 г., според Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украйна.

Той заяви пред аг. Reuters, че „директните загуби за селскостопанския сектор на Украйна могат да възлязат между 1,5 млрд. USD и 3 млрд. USD тази година“. Той добави, че настоящата ситуация с блокажите на пристанищата е „в някои отношения по-трудна, отколкото беше в началото на 2022 г.“. Изкупните цени на маслодайните семена и зърнените култури в Украйна са паднали средно с 30%, отбеляза министърът.

От 22 юли пристанищата Одеса, Черноморск и Южни не са получили или изпратили нито един чуждестранен товарен кораб. Международните компании отказват да работят с тях поради опасения за сигурността и пренасочват товарни превози, по-специално към пристанището Констанца в Румъния. Алтернативните маршрути през дунавските пристанища, Констанца или автомобилните и железопътните маршрути през страните от ЕС не могат напълно да компенсират загубата на трафик от пристанищата на Голяма Одеса.

Използването им значително увеличава транспортните разходи. Поради логистични проблеми изкупните цени на зърното в Украйна са паднали толкова ниско, че много земеделски производители са принудени да продават реколтата си на загуба. Според браншовите организации много фермери не само не са успели да реализират печалба този сезон, но и са натрупали дългове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    12 1 Отговор
    Открадна доста повече,това е капка в морето.

    18:19 04.08.2026

  • 2 оня с коня

    13 1 Отговор
    как ще загубят така пари?

    ами нали ас им дарявам всеки месец по една месечна моя заплата на тия да се бият с руснаците?

    тагаренко и кироПРОСТИЯ така казаха щото-да им даряваме пари! и едни генератори дарявахме ама те ги продадоха ха ха хаха

    Коментиран от #6

    18:20 04.08.2026

  • 3 АМИН

    6 1 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ.

    18:28 04.08.2026

  • 4 Баба Яга

    17 1 Отговор
    Селскостопанският сектор в укра не е украински, а файкянистански. Бляк рок са изкупили 1/3 от земите в укра и те се разпореждатг там. Така че руснаците не ги боли по братски, като праскат жупел по американската продукция. На всимко отгоре е пълна с отрови, така че руснаците опазват света от зарази и отрови и следва да им благодарим.

    Коментиран от #17

    18:29 04.08.2026

  • 5 Е па

    4 0 Отговор
    населението ще яде евтин хляб. Всяко зло за добро

    18:32 04.08.2026

  • 6 Баба Яга

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ти не ги ли срещаш у нас с нови лимузини, важни и нагли, оядени труженици-бегълци, изгнаници и "жертви" на руската агресия...??? Такава извранетняшка история, Боже опази ни от тая юсмет.

    18:32 04.08.2026

  • 7 Да ползват

    0 0 Отговор
    Уайлдбери! И ще бъдат защитени и от руснаци и от украинци 🤣

    18:35 04.08.2026

  • 8 Дон Цеци

    7 0 Отговор
    Нищо им няма на украинците. Колкото и да загубят, ще ни принудят да им дадем още много милиарди от които ще откраднат по-голямата част. Дайте да мислим за българските производители и за България.

    18:36 04.08.2026

  • 9 yкpонюз

    7 0 Отговор
    Няма значение урсулите, ще им подарят 300 милиарда да си имат за бело и да трепят цивилни по плажовете!

    18:42 04.08.2026

  • 10 Знаете ли

    3 0 Отговор
    Боли ме нещо, местим!

    18:49 04.08.2026

  • 11 Мишел

    3 0 Отговор
    Всички украински морски пристанища са ударени с противокорабни ракети "Оникс" и за двата последни дни са потопени 10 десет кораба. Русия отряза Украйна от морето и от износа на зърно и метал, които са основните източници на валута за страната.

    18:59 04.08.2026

  • 12 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Ядете си промишлената пшеница сами, доллни твари, произвеждащи от роввии. ГМОтаа, РАДДИО АКТИВНИИ, ПОЛЯТИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ

    19:00 04.08.2026

  • 13 Хе хе...

    3 0 Отговор
    Как беше? "Трябва да ограничим финансовите възможности на Русия да води войната в у крайна."
    Айде сега зЕмете туй дърво по пълна програма.

    Абе те тия у краинци верно се оказаха по т.пи дори и от нас!

    19:03 04.08.2026

  • 14 Супер!

    2 0 Отговор
    Българските фермери ще си отдъхнат от нелоялната украинска конкуренция.

    19:07 04.08.2026

  • 15 Коко

    1 0 Отговор
    Голям праз! Ще избият от кражбите!

    19:09 04.08.2026

  • 16 си пън

    0 0 Отговор
    да ги изнася фтичаря мангяр с фтичките,нали се кефите на ударените кораби,ай ся духайте супата питеци дебилни

    19:22 04.08.2026

  • 17 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Яга":

    То затова праведната пропаганда съвсем е истерясала напоследък. Ти представяш ли си как блек рок и монсанто ще прежалят $3млрд? Щото тия и подобните на тях чакали най много ги боли като ги удариш по джоба. Да не говорим, че руснаците са на път да им приберат и цялата инвестиция в 4о4. .

    19:27 04.08.2026