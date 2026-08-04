Селскостопанският сектор на Украйна може да загуби до 3 милиарда долара през текущата година

Загубите на украинския селскостопански сектор от бездействието на така наречените пристанища „Голяма Одеса“ (Одеса, Южни и Черноморск), през които се обработва по-голямата част от износа, могат да достигнат до 3 млрд. USD през 2026 г., според Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украйна.
Той заяви пред аг. Reuters, че „директните загуби за селскостопанския сектор на Украйна могат да възлязат между 1,5 млрд. USD и 3 млрд. USD тази година“. Той добави, че настоящата ситуация с блокажите на пристанищата е „в някои отношения по-трудна, отколкото беше в началото на 2022 г.“. Изкупните цени на маслодайните семена и зърнените култури в Украйна са паднали средно с 30%, отбеляза министърът.
От 22 юли пристанищата Одеса, Черноморск и Южни не са получили или изпратили нито един чуждестранен товарен кораб. Международните компании отказват да работят с тях поради опасения за сигурността и пренасочват товарни превози, по-специално към пристанището Констанца в Румъния. Алтернативните маршрути през дунавските пристанища, Констанца или автомобилните и железопътните маршрути през страните от ЕС не могат напълно да компенсират загубата на трафик от пристанищата на Голяма Одеса.
Използването им значително увеличава транспортните разходи. Поради логистични проблеми изкупните цени на зърното в Украйна са паднали толкова ниско, че много земеделски производители са принудени да продават реколтата си на загуба. Според браншовите организации много фермери не само не са успели да реализират печалба този сезон, но и са натрупали дългове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
18:19 04.08.2026
2 оня с коня
ами нали ас им дарявам всеки месец по една месечна моя заплата на тия да се бият с руснаците?
тагаренко и кироПРОСТИЯ така казаха щото-да им даряваме пари! и едни генератори дарявахме ама те ги продадоха ха ха хаха
Коментиран от #6
18:20 04.08.2026
3 АМИН
18:28 04.08.2026
4 Баба Яга
Коментиран от #17
18:29 04.08.2026
5 Е па
18:32 04.08.2026
6 Баба Яга
До коментар #2 от "оня с коня":Ти не ги ли срещаш у нас с нови лимузини, важни и нагли, оядени труженици-бегълци, изгнаници и "жертви" на руската агресия...??? Такава извранетняшка история, Боже опази ни от тая юсмет.
18:32 04.08.2026
7 Да ползват
18:35 04.08.2026
8 Дон Цеци
18:36 04.08.2026
9 yкpонюз
18:42 04.08.2026
10 Знаете ли
18:49 04.08.2026
11 Мишел
18:59 04.08.2026
12 Баба Гошка
19:00 04.08.2026
13 Хе хе...
Айде сега зЕмете туй дърво по пълна програма.
Абе те тия у краинци верно се оказаха по т.пи дори и от нас!
19:03 04.08.2026
14 Супер!
19:07 04.08.2026
15 Коко
19:09 04.08.2026
16 си пън
19:22 04.08.2026
17 Хе хе...
До коментар #4 от "Баба Яга":То затова праведната пропаганда съвсем е истерясала напоследък. Ти представяш ли си как блек рок и монсанто ще прежалят $3млрд? Щото тия и подобните на тях чакали най много ги боли като ги удариш по джоба. Да не говорим, че руснаците са на път да им приберат и цялата инвестиция в 4о4. .
19:27 04.08.2026