Жегата в Европа доведе до намаляване на стойността на зърнената реколта с 2 милиарда евро

Горещата вълна, която удари Европа през юни, намали стойността на зърнените култури с над 2 милиарда евро, като Франция и Унгария понесоха най-големи щети. Това съобщава вестник Financial Times (FT), като се позовава на данни на асоциацията на европейските търговци на зърно Coceral.

По тяхна информация за четирите седмици след настъпването на горещините прогнозите за производство на зърно в Европейския съюз и Великобритания са намалени с почти 9 млн. тона. Експертите оценяват загубите от загуба на реколта на около 2,1 милиарда евро въз основа на националните цени на пшеница, ечемик, царевица и други зърнени култури, което е около 5% от прогнозираната стойност на реколтата. Прогнозата за реколтата от царевица за ЕС и Великобритания беше намалена от 57,2 милиона на 52,7 милиона тона.

На Франция се падат почти половината от щетите върху зърнената реколта: прогнозата за страната е намалена с 4,1 милиона тона на стойност около 891 милиона евро, като по-голямата част от загубите идват от царевицата. На второ място по мащаб на щетите е Унгария, където прогнозата за реколтата от зърно е намалена с 2,4 милиона тона, което се оценява на приблизително 444 милиона евро. Загубите на Испания възлизат на 1,4 милиона тона (276 милиона евро), а на Германия - подобна сума в размер на 233 милиона евро.

През втората половина на юни Европа беше изправена пред изключително горещо време. Термометърът в страните от Западна Европа надхвърли 40 градуса. На 9 юли Европейската служба за дистанционно наблюдение и картографиране Copernicus потвърди, че миналият юни е бил най-горещият в историята на метеорологичните наблюдения със средна температура на въздуха на повърхността на земята от 20,74 градуса.