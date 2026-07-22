Новини
Бизнес »
Жегата в Европа доведе до намаляване на стойността на зърнената реколта с 2 милиарда евро

Жегата в Европа доведе до намаляване на стойността на зърнената реколта с 2 милиарда евро

22 Юли, 2026 10:21 592 3

  • зърно-
  • европа-
  • жеги-
  • унгария-
  • франция-
  • реколта

Франция и Унгария понасят най-големи щети

Жегата в Европа доведе до намаляване на стойността на зърнената реколта с 2 милиарда евро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Горещата вълна, която удари Европа през юни, намали стойността на зърнените култури с над 2 милиарда евро, като Франция и Унгария понесоха най-големи щети. Това съобщава вестник Financial Times (FT), като се позовава на данни на асоциацията на европейските търговци на зърно Coceral.

По тяхна информация за четирите седмици след настъпването на горещините прогнозите за производство на зърно в Европейския съюз и Великобритания са намалени с почти 9 млн. тона. Експертите оценяват загубите от загуба на реколта на около 2,1 милиарда евро въз основа на националните цени на пшеница, ечемик, царевица и други зърнени култури, което е около 5% от прогнозираната стойност на реколтата. Прогнозата за реколтата от царевица за ЕС и Великобритания беше намалена от 57,2 милиона на 52,7 милиона тона.

На Франция се падат почти половината от щетите върху зърнената реколта: прогнозата за страната е намалена с 4,1 милиона тона на стойност около 891 милиона евро, като по-голямата част от загубите идват от царевицата. На второ място по мащаб на щетите е Унгария, където прогнозата за реколтата от зърно е намалена с 2,4 милиона тона, което се оценява на приблизително 444 милиона евро. Загубите на Испания възлизат на 1,4 милиона тона (276 милиона евро), а на Германия - подобна сума в размер на 233 милиона евро.

През втората половина на юни Европа беше изправена пред изключително горещо време. Термометърът в страните от Западна Европа надхвърли 40 градуса. На 9 юли Европейската служба за дистанционно наблюдение и картографиране Copernicus потвърди, че миналият юни е бил най-горещият в историята на метеорологичните наблюдения със средна температура на въздуха на повърхността на земята от 20,74 градуса.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 исторически парк

    7 0 Отговор
    украйна вече не може да изнася.. всеки карго кораб го посрещат руски дронове и ракети ;)

    10:26 22.07.2026

  • 2 Супер, супер…

    5 0 Отговор
    Тъпо заглавие - дори и хляба почнали да измерват в пари! Засрамете се, бе!
    Да не говорим, че казаното не е и вярно - когато количествата намалеят, цените се покачват, така че, стойността дори може да се увеличи!!!

    10:41 22.07.2026

  • 3 Така

    4 0 Отговор
    наречената "Европа" никога в цялата си история не е могла да се самоизхранва, ето защо влиза в действие - колонизирай и експлоатирай.

    10:48 22.07.2026