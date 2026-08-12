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Европа губи над 40 милиарда евро заради жегите

Европа губи над 40 милиарда евро заради жегите

12 Август, 2026 15:45 645 20

  • жеги-
  • селско стопанство-
  • европа-
  • загуби-
  • разчети

Това ще се случи до 2050 година

Европа губи над 40 милиарда евро заради жегите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Годишните загуби в селскостопанския сектор на ЕС поради изменението на климата биха могли да достигнат 40 млрд. EUR до 2050 г., според Financial Times (FT), позовавайки се на доклад на застрахователната компания Howden, изготвен за Европейската инвестиционна банка.

При настоящия сценарий, според изследователите, загубите ще се увеличат от сегашните приблизително 28 млрд. EUR до над 40 млрд. EUR, а в екстремни ситуации биха могли дори да надхвърлят 90 млрд. EUR.

Изключително горещото време, особено в Западна Европа, и съпътстващите го суши вече принуждават европейските фермери да променят методите и работното си време, според изданието. Променящият се климат ги принуждава да преминат към нощно събиране на реколтата, да покриват полетата със засенчващи мрежи, да охлаждат хамбарите и дори да се откажат от десетилетни графици за сеитба.

Дори тези мерки обаче не спасяват фермерите от сериозни загуби. Според френското Министерство на земеделието се очаква производството на царевица за зърно да намалее с 35% в сравнение с миналата година до 9 милиона тона, тъй като жегата и сушата са повлияли негативно на вегетационния период.

Според Coldiretti, най-големият съюз на фермерите в Италия, производството на мляко е спаднало с 20% в някои ферми. Във френския регион Нова Аквитания температури над 40 градуса по Целзий доведоха до масова смърт на свине и птици в края на юни, въпреки засилената вентилация, пръскането с вода и промените в методите на хранене.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Зимата губи още толкова заради студа.

    Коментиран от #11

    15:46 12.08.2026

  • 2 Айде ся,жегите

    10 1 Отговор
    Като дават кеш на зельо не е ли чиста загуба или не някоИ направиха милиони и милиарди от това.

    15:48 12.08.2026

  • 3 А колко

    7 1 Отговор
    население ще изгуби, заради зимите?

    15:49 12.08.2026

  • 4 А европата ви

    10 1 Отговор
    колко изгуби заради мераците на зеленски да краде милиардите ви,или гинеколожката да ви направи вампири за милиаарди с ваксинки

    15:49 12.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ЖЕГА , СУША , ЕДИН ХАЗАРСКИ КЛОУН И
    ЗЪЛ МЕЧОК
    .....
    ЗАГУБИТЕ СА СИ НАПРАВО 300 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ГОДИНА :)

    15:50 12.08.2026

  • 6 Няма проблем

    9 0 Отговор
    Важното е че дадохме пъти по толкова на украйна. Няма да ядем, но да живей войната!

    15:52 12.08.2026

  • 7 Госあ

    4 1 Отговор
    Много се радвам! Когато Западна Европа печели, значи някой страда.

    15:52 12.08.2026

  • 8 Цоко

    7 0 Отговор
    А факти колко пари ще загуби след като путин занули клоаката зелвнски и сие

    Коментиран от #17

    15:53 12.08.2026

  • 9 Санкциите работят

    4 0 Отговор
    А заради Украйна колко

    15:54 12.08.2026

  • 10 Загубените

    5 0 Отговор
    Не случайно ЕС е съюз на загубените. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:57 12.08.2026

  • 11 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    НО НАЙ-ВЕЧЕ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ГУБЯТ БЪДЕЩЕТО СИ ЗАРАДИ КУПЕНИТЕ И ПРОДАДЕНИТЕ МАРИОНЕТКИ НА ЗЛОТО, КОИТО СА НАЧЕЛО НА ЕС!

    ДА СВЪРЖЕШ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО БАТЕРИИ ОТ ДЖИЕСЕМИ, ДА ЗАСИПЕШ ПЛОДОРОДНИ ПОЛЕТА С ФОТОВОЛТАИЦИ И ТОВА ДА ГО НАРЕЧЕШ ЗЕЛЕНОТО БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ГРАНИЧИ НЕ ПРОСТО С ЛИПСА НА МОЗЪЧНА ДЕЙНОСТ, А НАПРАВО С ЛУДОСТ!!!

    УРСУЛА ФОН ДЕР ФАЙЗЕР (СЪЩАТА ТАЯ КОРУМПИРАНА ЗАВИСИМА ОТ ЗЛОТО БАБИЧКА, КОЯТО ЗАРАДИ КОВИД ТРЪГНА ТЕЦОВЕТЕ НА ЕВРОПА ДА ЗАКРИВА), ПОДАРИ ДЕСЕТКИ И СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЕВРО (ОТ ДАНЪЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ) НА ДОКАЗАНИЯТ АКТЬОР-НАЦИСТ В УКРИЯ, КОЙТО ОТ СВОЯ СТРАНА РЕШИ ДА ВРЪЩА ЧАСТ ОТ ТИЯ СРЕДСТВА ПОД ФОРМАТА НА ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА С БУСОВЕ (СПРАВКА ЗАЛОВЕНИТЕ УКРО БУСОВЕ В УНГАРИЯ), КЪМ НАЧАЛНИЦИТЕ СИ!
    ТА 40ТЕ МЛРД ОТ ЖЕГАТА СА ЕДНА ПЛЮНКА ОТ ЦЯЛАТА КОРУПЦИОННА СХЕМА НА УРСУЛИТЕ!

    ЕТО ЗАЩО СВЕТОВНАТА И БГ МАФИЯТА ОТДАВНА БЯХА ВЛЕЗЛИ В ЕВРОЗОНАТА!
    НЕ СЛУЧАЙНО ШКАФЧЕТО НА БОКО НЕ БЕ ПЪЛНО С ЛЕВОВЕ, А С ЕВРА И С КЮЛЧЕТА ЗЛАТО!

    ЗАТОВА УРСУЛИТЕ И БГ МАФИЯТА МОМЕНТАЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ТИКНАТИ ПО ЗАТВОРИТЕ!

    16:05 12.08.2026

  • 12 Хаха,

    5 0 Отговор
    тя , Европата, колко милиарда загуби от подкрепата за зеленият шмъркач...

    16:10 12.08.2026

  • 13 Някой

    5 0 Отговор
    А вчера говореха за 180 милиарда.... Да вземат да се разберат.
    Иначе, загубените милиарди можете да си компенсирате от даренията към Зеленски.
    Стига сте ревали - такава суша гони страните от Южна и Източна Европа всяка година. Никой не ни е вайкал затова. А сега очкават ние да вайкаме самовлюбените западноевропейци.

    16:12 12.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сандо

    0 0 Отговор
    Ясно:ако укрите загубят войната жегите са виновни.

    16:40 12.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Малко ние ,ще ядем ток от изсечените гори и залесените с фотоволтаици плодородни земи ,инсталирайте фотоволтаици и по реките и после ми ежте @@@

    16:41 12.08.2026

  • 17 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цоко":

    Факти нищо няма да загуби,ще обърне палачинката и ще смени редакционната политика.И вместо с ДВ ще ни досаждат с материали на Комерсантъ например.

    16:42 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 На баба ви хурката

    0 0 Отговор
    Благодарете на системите от типа на ХАРП. Досега ни го слагаха на нас с тях. Но не може до безкрай. Сега им се върна тъпкано. Защото всеки градус по-топло зимата и по-хладно лятото се измерва в милиарди евро. Като вземеш или добавиш температура от едно място, веднага се отразява на другото, подобно на климатика. Заради войната в Украйна, да си правят по-удобно бойното поле, пипаха времето и при нас. И има друг момент, че въздуха над Европа се е попречистил и нагрява повече. Частичките на замърсителя отблъсквали слънчевите лъчи.

    16:50 12.08.2026

  • 20 джо

    1 0 Отговор
    е, бълха я ухапала. тя 200 милиарда насипа в украйна, безвъзвратни, че едни 40 ще я уплашат.

    16:56 12.08.2026