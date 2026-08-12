Европа губи над 40 милиарда евро заради жегите

Годишните загуби в селскостопанския сектор на ЕС поради изменението на климата биха могли да достигнат 40 млрд. EUR до 2050 г., според Financial Times (FT), позовавайки се на доклад на застрахователната компания Howden, изготвен за Европейската инвестиционна банка.

При настоящия сценарий, според изследователите, загубите ще се увеличат от сегашните приблизително 28 млрд. EUR до над 40 млрд. EUR, а в екстремни ситуации биха могли дори да надхвърлят 90 млрд. EUR.

Изключително горещото време, особено в Западна Европа, и съпътстващите го суши вече принуждават европейските фермери да променят методите и работното си време, според изданието. Променящият се климат ги принуждава да преминат към нощно събиране на реколтата, да покриват полетата със засенчващи мрежи, да охлаждат хамбарите и дори да се откажат от десетилетни графици за сеитба.

Дори тези мерки обаче не спасяват фермерите от сериозни загуби. Според френското Министерство на земеделието се очаква производството на царевица за зърно да намалее с 35% в сравнение с миналата година до 9 милиона тона, тъй като жегата и сушата са повлияли негативно на вегетационния период.

Според Coldiretti, най-големият съюз на фермерите в Италия, производството на мляко е спаднало с 20% в някои ферми. Във френския регион Нова Аквитания температури над 40 градуса по Целзий доведоха до масова смърт на свине и птици в края на юни, въпреки засилената вентилация, пръскането с вода и промените в методите на хранене.