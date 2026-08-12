Европа губи над 40 милиарда евро заради жегите

Годишните загуби в селскостопанския сектор на ЕС поради изменението на климата биха могли да достигнат 40 млрд. EUR до 2050 г., според Financial Times (FT), позовавайки се на доклад на застрахователната компания Howden, изготвен за Европейската инвестиционна банка.
При настоящия сценарий, според изследователите, загубите ще се увеличат от сегашните приблизително 28 млрд. EUR до над 40 млрд. EUR, а в екстремни ситуации биха могли дори да надхвърлят 90 млрд. EUR.
Изключително горещото време, особено в Западна Европа, и съпътстващите го суши вече принуждават европейските фермери да променят методите и работното си време, според изданието. Променящият се климат ги принуждава да преминат към нощно събиране на реколтата, да покриват полетата със засенчващи мрежи, да охлаждат хамбарите и дори да се откажат от десетилетни графици за сеитба.
Дори тези мерки обаче не спасяват фермерите от сериозни загуби. Според френското Министерство на земеделието се очаква производството на царевица за зърно да намалее с 35% в сравнение с миналата година до 9 милиона тона, тъй като жегата и сушата са повлияли негативно на вегетационния период.
Според Coldiretti, най-големият съюз на фермерите в Италия, производството на мляко е спаднало с 20% в някои ферми. Във френския регион Нова Аквитания температури над 40 градуса по Целзий доведоха до масова смърт на свине и птици в края на юни, въпреки засилената вентилация, пръскането с вода и промените в методите на хранене.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #11
15:46 12.08.2026
2 Айде ся,жегите
15:48 12.08.2026
3 А колко
15:49 12.08.2026
4 А европата ви
15:49 12.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗЪЛ МЕЧОК
.....
ЗАГУБИТЕ СА СИ НАПРАВО 300 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ГОДИНА :)
15:50 12.08.2026
6 Няма проблем
15:52 12.08.2026
7 Госあ
15:52 12.08.2026
8 Цоко
Коментиран от #17
15:53 12.08.2026
9 Санкциите работят
15:54 12.08.2026
10 Загубените
15:57 12.08.2026
11 Мнение
До коментар #1 от "Трол":НО НАЙ-ВЕЧЕ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ГУБЯТ БЪДЕЩЕТО СИ ЗАРАДИ КУПЕНИТЕ И ПРОДАДЕНИТЕ МАРИОНЕТКИ НА ЗЛОТО, КОИТО СА НАЧЕЛО НА ЕС!
ДА СВЪРЖЕШ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО БАТЕРИИ ОТ ДЖИЕСЕМИ, ДА ЗАСИПЕШ ПЛОДОРОДНИ ПОЛЕТА С ФОТОВОЛТАИЦИ И ТОВА ДА ГО НАРЕЧЕШ ЗЕЛЕНОТО БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ГРАНИЧИ НЕ ПРОСТО С ЛИПСА НА МОЗЪЧНА ДЕЙНОСТ, А НАПРАВО С ЛУДОСТ!!!
УРСУЛА ФОН ДЕР ФАЙЗЕР (СЪЩАТА ТАЯ КОРУМПИРАНА ЗАВИСИМА ОТ ЗЛОТО БАБИЧКА, КОЯТО ЗАРАДИ КОВИД ТРЪГНА ТЕЦОВЕТЕ НА ЕВРОПА ДА ЗАКРИВА), ПОДАРИ ДЕСЕТКИ И СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЕВРО (ОТ ДАНЪЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ) НА ДОКАЗАНИЯТ АКТЬОР-НАЦИСТ В УКРИЯ, КОЙТО ОТ СВОЯ СТРАНА РЕШИ ДА ВРЪЩА ЧАСТ ОТ ТИЯ СРЕДСТВА ПОД ФОРМАТА НА ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА С БУСОВЕ (СПРАВКА ЗАЛОВЕНИТЕ УКРО БУСОВЕ В УНГАРИЯ), КЪМ НАЧАЛНИЦИТЕ СИ!
ТА 40ТЕ МЛРД ОТ ЖЕГАТА СА ЕДНА ПЛЮНКА ОТ ЦЯЛАТА КОРУПЦИОННА СХЕМА НА УРСУЛИТЕ!
ЕТО ЗАЩО СВЕТОВНАТА И БГ МАФИЯТА ОТДАВНА БЯХА ВЛЕЗЛИ В ЕВРОЗОНАТА!
НЕ СЛУЧАЙНО ШКАФЧЕТО НА БОКО НЕ БЕ ПЪЛНО С ЛЕВОВЕ, А С ЕВРА И С КЮЛЧЕТА ЗЛАТО!
ЗАТОВА УРСУЛИТЕ И БГ МАФИЯТА МОМЕНТАЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ТИКНАТИ ПО ЗАТВОРИТЕ!
16:05 12.08.2026
12 Хаха,
16:10 12.08.2026
13 Някой
Иначе, загубените милиарди можете да си компенсирате от даренията към Зеленски.
Стига сте ревали - такава суша гони страните от Южна и Източна Европа всяка година. Никой не ни е вайкал затова. А сега очкават ние да вайкаме самовлюбените западноевропейци.
16:12 12.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сандо
16:40 12.08.2026
16 Kaлпазанин
16:41 12.08.2026
17 Сандо
До коментар #8 от "Цоко":Факти нищо няма да загуби,ще обърне палачинката и ще смени редакционната политика.И вместо с ДВ ще ни досаждат с материали на Комерсантъ например.
16:42 12.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 На баба ви хурката
16:50 12.08.2026
20 джо
16:56 12.08.2026