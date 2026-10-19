Френските акции поевтиняха след бурните протести

Френските акции поевтиняха в сутрешната търговия след бурните протести и безредици в страната. Индексът CAC 40 се понижи с 1,21% до 7860,48 пункта, след като предварителните сигнали сочеха спад от 0,36% при откриването. Натискът върху парижката борса се засили на фона на опасенията, че политическата нестабилност може да затрудни приемането на бюджета и да увеличи разходите за финансиране на Франция.

Еврото също отслабна, като загуби 0,1% до 1,1230 долара. Според Кийрън Уилямс, ръководител на отдела за валутни анализи на InTouch Capital Markets, последиците от безредиците се отразяват на общата европейска валута основно чрез френските облигации. „Апетитът към еврото вероятно ще остане ограничен тази седмица, а поскъпванията му ще бъдат използвани за продажби, докато няма по-ясен резултат около бюджета“, коментира той.

Доходността по френския държавен дълг достигна през октомври най-високите си нива от 2002 г., а разликата спрямо германските облигации е близо 140 базисни пункта. Именно този спред се следи от инвеститорите като показател за възприемания риск при френските финанси. Френските акции вече изостават от по-широкия европейски пазар, а новата вълна на напрежение увеличава натиска върху банковия сектор и компаниите, зависими от вътрешното потребление.

Безредиците засилиха политическия риск

Протестите започнаха заради високите цени, поскъпването на горивата и влошаването на обществените услуги, но в събота прераснаха в сблъсъци, грабежи и палежи в Париж, Марсилия, Лион и други градове. Над половин милион души са участвали в демонстрациите в десетки населени места. По данни на френския вътрешен министър Лоран Нюнес са задържани около 2400 души, а близо 1000 полицаи са били ранени. Един демонстрант е починал след сърдечен арест по време на протестите в Париж.

В Лимож е опожарено кметството, а стотици магазини са били повредени или разграбени. Главният изпълнителен директор на Карфур Александър Бомпар заяви пред BFMTV, че са засегнати 50 магазина на веригата, като 20 от тях са били разграбени. По думите му щетите възлизат на десетки милиони евро. Икономическият министър Ролан Льоскюр заяви, че извършителите трябва да понесат разходите за възстановяването.

Макрон отказа оставката на вътрешния министър

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието, но направи разграничение между участниците в мирните демонстрации и групите, които са атакували обществени сгради и търговски обекти. „Нищо не го оправдава, нищо не го обяснява и нищо не го извинява“, заяви той в телевизионно обръщение.

Макрон отказа оставката на вътрешния министър Лоран Нюнес, а премиерът Себастиен Льокорню трябва да председателства кризисна среща за последиците от безредиците. Инвеститорите ще следят дали правителството ще успее да ограничи напрежението и да придвижи бюджетните мерки в момент, когато Франция е под натиск заради високия дълг и наближаващите президентски избори.