Пускат в обращение новите евробанкноти след 2030 година

Новите евробанкноти няма да влязат в обращение скоро, но вече е ясно какви са основните варианти за бъдещия им вид. Европейската централна банка подготвя третата серия на общата валута, като окончателният дизайн се очаква да бъде избран около края на 2026 г. Пускането на банкнотите ще започне постепенно едва от началото на 2030-те години.

На финалния етап са представени 10 предложения, разделени в две теми – „Европейска култура“ и „Реки и птици“. Те са разработени след конкурс, в който първоначално са участвали 1241 кандидатури на дизайнери от държавите в Европейския съюз. До същинската фаза са допуснати 25 дизайнери, а независимо жури от 21 експерти е избрало по пет предложения за всяка от двете теми.

Културни личности или природни символи

Вариантите, посветени на европейската култура, поставят на лицевата страна на банкнотите личности, свързани с историята и културното наследство на континента. Сред тях са Мария Калас, Лудвиг ван Бетовен, Мария Кюри, Мигел де Сервантес, Леонардо да Винчи и Берта фон Зутнер.

5 евро – Мария Калас и улични изпълнители;

10 евро – Лудвиг ван Бетовен и фестивал с детски хор;

20 евро – Мария Кюри и училище или университет;

50 евро – Мигел де Сервантес и библиотека;

100 евро – Леонардо да Винчи и музейна или изложбена среда;

200 евро – Берта фон Зутнер и градски площад.

Другата тема представя природата чрез последователност от пейзажи - от планински извор до морски бряг. Предвидени са изображения на птици като воден рибар, пчелояд, бял щъркел, авоцета и северен ганет. На обратната страна са включени сградите на европейски институции, сред които Европейският парламент, Европейската комисия и Европейската централна банка.

Почти 10 милиона души са участвали в избора

Общественото допитване за десетте предложения е проведено между 23 юли и 21 септември 2026 г. В него са участвали 9,96 милиона души. Резултатите няма да определят автоматично победителя, а ще бъдат взети предвид заедно с оценката на независимото жури и техническия анализ.

„Този впечатляващ брой показва колко голям е интересът на европейците към бъдещите им банкноти“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.

След окончателния избор дизайнът ще бъде доразработен, за да се превърне в реални банкноти. ЕЦБ посочва, че новата серия ще включва усъвършенствани защитни елементи, по-добра достъпност за хора със зрителни затруднения и мерки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Сегашните евробанкноти няма да бъдат обезсилени с появата на новите. Те ще останат валидни и ще продължат да се използват паралелно с новата серия, докато тя постепенно бъде въведена в обращение.