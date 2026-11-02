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Банките въвеждат проверка на получателя при превод

Банките въвеждат проверка на получателя при превод

2 Ноември, 2026 18:37 963 8

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  • банкови преводи-
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Услугата ще сравнява името на получателя с титуляря на IBAN-а преди потвърждаване на плащането. Проверката ще е без допълнителна такса и ще се въвежда поетапно до 1 януари 2027 г

Банките въвеждат проверка на получателя при превод - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Банките в България започват поетапно да въвеждат услугата „Проверка на получателя“ от 1 декември 2026 г. Тя ще сравнява името на човека или организацията, към които се изпращат парите, с титуляря на посочения IBAN. Проверката ще се извършва преди потвърждаването на превода и цели да ограничи риска от плащане по погрешна сметка или при измама с подменени данни.

До 1 януари 2027 г. услугата трябва да бъде въведена от всички банки и други доставчици на платежни услуги в страната. Тя няма да се заплаща допълнително и ще се прилага при обикновени и незабавни кредитни преводи в евро, нареждани през мобилно или интернет банкиране, както и в банков клон. Въвеждането е свързано с европейските изисквания за по-сигурни плащания, предвидени в Регламент (ЕС) 2024/886.

Четири възможни резултата

Клиентите ще продължат да въвеждат името и IBAN-а на получателя, както досега. Проверката ще бъде част от самия процес по нареждане на превода и обикновено ще отнема няколко секунди.

Системата ще показва един от четири резултата. При пълно съвпадение въведеното име ще съответства на титуляря на сметката. При частично съвпадение имената ще са сходни, но няма да са идентични, като клиентът ще вижда името, свързано със сметката, за да провери данните.

При липса на съвпадение въведеното име няма да съответства на името, свързано с IBAN-а. Четвъртият резултат ще бъде „Проверката не може да бъде извършена“ – например при временен технически проблем или когато банката на получателя все още не предлага услугата.

Клиентът решава дали да продължи

При предупреждение за несъответствие или при невъзможност за проверка клиентът трябва да прегледа отново данните. При съмнение Асоциацията на банките в България препоръчва получателят да бъде потърсен чрез познат и надежден канал. „Не продължавайте с плащането само защото някой ви казва, че предупреждението е „нормално“ или че „няма значение““, съветва асоциацията.

Решението дали преводът да бъде потвърден остава на клиента. Ако предупреждението бъде пренебрегнато, средствата могат да бъдат изпратени на друг получател.

За да се избегнат излишни несъответствия, клиентите трябва да използват пълното име на физическото лице според документа му за самоличност или официалното наименование на дружеството. Прякори, съкращения и описания като „Мама“ или „Наем“ може да не съвпаднат с данните, свързани със сметката.

Същото правило важи и при предоставяне на данни за получаване на пари. Гражданите и фирмите трябва да посочват точния IBAN и името, на което е открита сметката.

Източници: focus-news.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сталкер

    2 6 Отговор
    в русия всички преводи са без пари
    щото пари нема

    18:41 02.11.2026

  • 4 Вече ще се проверяват

    2 4 Отговор
    международните преводи.
    Ако се установи, че се изпращат суми някъде другаде суми от Р. Р. Болгаристан, освен в Москва, ще започне полицейско разследване.

    18:41 02.11.2026

  • 5 Фалитбанк ЕАД

    3 0 Отговор
    За това, че така наречените банки в бг не могат да осигурят сигурността на транзакциите и данните, на са им виновни клиентите.

    18:49 02.11.2026

  • 6 1111

    3 0 Отговор
    Аве, то убаво, ама аз като имам бивш опит, знам че най-тъпо е да сравняваш стрингове (поредица от символи). Затова се въвеждат числови идентификатори, защото често се бърка с изписване на латиница и кирилица, големи и малки букви, невидими интервали и специални символи и т.н. Може да има проблем с това.

    18:50 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Иван

    0 0 Отговор
    Ако си плащам полети ще ме проверяват ли?

    19:13 02.11.2026