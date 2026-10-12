БНБ пуска златна монета „Св. Иван Рилски“ за 1508 евро

Българската народна банка пуска в обращение златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“ от серията „Българска иконография“. Номиналната ѝ стойност е 100 евро, цената при пускането е 1508 евро, а тиражът е ограничен до 3000 броя.

Монетата е изработена от злато с проба 999/1000 и е с качество мат-гланц, висше. Теглото ѝ е 8,64 грама, диаметърът е 24 милиметра, а гуртът е гладък. Автор на художествения проект е Симеон Цинцарски.

Как е оформена монетата

На лицевата страна са изобразени емблемата на БНБ с годината „1879“, номиналът „100 ЕВРО“ и годината на емисията „2026“. На обратната страна е представен св. Иван Рилски, а в горната част е изписано „СВ. ИВАН РИЛСКИ“.

Изборът на темата съвпада с годишнини, свързани със светеца. През 2026 г. се навършват 1150 години от рождението му и 1080 години от смъртта му. В българската православна традиция св. Иван Рилски се почита като духовен отец, наставник и небесен закрилник на българите.

Къде ще се продава

БНБ предлага монетата на четири каси в централната си сграда на площад „Княз Александър I“ № 1 в София и на четири каси в Касовия център на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Ограничението е по една монета на клиент, независимо дали покупката е за негова сметка или от името и за сметка на друго лице. За покупка като представител е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно. БНБ уточнява:

„Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.“

Клиент, който е купил монета като физическо лице, не може да закупи втора като представител на юридическо лице. Същото ограничение важи и в обратния случай.

До края на работния ден монетата ще бъде предоставена за продажба и на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД, „Общинска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД, както и на „Монетен двор“ ЕАД. Посочените банки ще я предлагат в свои офиси и клонове.

„Св. Иван Рилски“ е петата и последна колекционерска монета, предвидена от БНБ за 2026 г. Колекционерските евромонети не са законно платежно средство в еврозоната, а само в държавата емитент.

Източници: bta.bg