Google ще вложи 15 милиарда долара в Малайзия

Google ще инвестира 15 млрд. долара в Малайзия през 2027 и 2028 г. Средствата ще бъдат насочени към изграждането на центрове за данни и свързана инфраструктура за изкуствен интелект на фона на бързо растящото търсене на облачни и AI услуги. Планът надгражда инвестицията от 2 млрд. долара, обявена от компанията през 2024 г.

„Малайзия е една от най-динамичните цифрови икономики в Югоизточна Азия, благодарение на 99-процентното проникване на интернет и бързото навлизане на изкуствения интелект в държавните институции, бизнеса и сред потребителите“, заяви Google.

Нови мощности и хиляди работни места

Компанията планира да развива центровете си в индустриални зони и обещава съоръженията да бъдат енергийно ефективни. Google ще работи и за укрепване на местната водна сигурност, както и за добавянето на над един гигават мощности за производство на чиста енергия към националната електропреносна мрежа.

След въвеждането им в експлоатация комплексите се очаква да поддържат над 9000 местни работни места годишно. По данни на компанията възнагражденията ще бъдат средно с 45% по-високи от националната медианна стойност.

Центровете за данни са ключова инфраструктура за обучението и работата на системи с изкуствен интелект, включително чатботове и генератори на изображения. Те обаче изискват значителни количества електроенергия и вода за охлаждане на сървърното оборудване.

Малайзия се превръща в регионален център

Малайзия вече е най-бързо развиващият се пазар за центрове за данни в Югоизточна Азия. Страната представлява над половината от капацитета на съоръженията, които се изграждат в региона, включително в Индонезия, Тайланд, Филипините и Виетнам. Асошиейтед прес отбелязва, че бумът е свързан с по-ниските разходи за земя, наличния енергиен капацитет и данъчните стимули, но същевременно поставя въпроси за потреблението на ток и вода.

Международният валутен фонд прогнозира малайзийската икономика да нарасне с 5,2% през 2026 г., като дейността около центровете за данни е сред факторите за растежа. В същото време пред парламента беше посочено, че до 2035 г. тези съоръжения може да достигнат една трета от общото енергийно потребление на страната.

Заради натиска върху ресурсите правителството на Малайзия обяви, че ще одобрява нови проекти само след оценка на наличния капацитет за снабдяване с електроенергия и вода. Подобни спорове вече се появиха и в други държави. През октомври финландски регулатор разпореди спиране на работата по два обекта на Google за центрове за данни до приключването на задължителните оценки за въздействие върху околната среда.