Google купува 396 мегавата геотермална енергия от Fervo

Google подписа договор за покупка на 396 мегавата електроенергия от американската компания Fervo Energy. Енергията ще бъде произведена в комплекса Cape Station в окръг Бийвър, щата Юта, а доставките по договора трябва да започнат през 2028 г. Споразумението е най-голямото за усъвършенствана геотермална система досега.

Договорът предвижда четири подетапа по 99 мегавата и 15-годишен срок на доставка. Google получава и възможност да увеличи покупките си с още около 600 мегавата. Ако опцията бъде използвана, общият договорен капацитет може да достигне почти 1 гигават до юни 2030 г. Финансовите параметри на сделката не са обявени.

Енергия за бъдещ център за данни

Fervo Energy посочва, че договорената електроенергия е предназначена да бъде основа за потенциален център за данни на Google в Юта. Плановете за обекта обаче все още зависят от техническата осъществимост, одобренията на щатските и местните власти и търговските условия.

Сделката идва на фона на растящото потребление на електроенергия от центровете за данни, свързано с изкуствения интелект. За разлика от слънчевите и вятърните централи, които зависят от времето, геотермалните системи могат да работят непрекъснато. През 2024 г. природният газ е осигурявал над 40% от електроенергията за центровете за данни в САЩ.

Cape Station вече произвежда ток

Междувременно проектът в Юта вече премина първия си важен етап. Първият 33-мегаватов блок на Cape Station достигна търговска експлоатация в края на септември 2026 г., а първата фаза на комплекса включва около 100 мегавата в три блока по 33 мегавата. Целият проект е планиран с капацитет от 500 мегавата.

Google и Fervo Energy работят заедно от пет години. Първият им съвместен проект е Project Red в Невада, който започна да произвежда електроенергия през 2023 г. и подава ток към местната мрежа, включително за центровете за данни на Google. През 2024 г. двете компании подписаха и договор за 115 мегавата геотермална енергия в Невада.

Как работи технологията

Усъвършенстваните геотермални системи, известни като EGS, използват дълбоки сондажи и впръскване на вода под налягане, за да разширят съществуващи пукнатини или да създадат пропускливост в горещи скали. Водата се нагрява под земята, връща се на повърхността и се използва за производство на електроенергия.

„Целта на EGS е да се създаде пропускливост там, където преди не е имало такава или тя е била много малка. Това позволява развитието на геотермални проекти на много повече места“, обяснява Роланд Хорн, директор на програмата по геотермална енергия в Станфордския университет.

Технологията все още е скъпа. Геотермалната енергия осигурява едва 0,4% от производството на електроенергия от големи централи в САЩ, а високите първоначални разходи остават основна пречка пред по-широкото ѝ използване. Предизвикателството пред Fervo е да разшири Cape Station до планирания капацитет и да докаже, че усъвършенстваната геотермална енергия може да се внедрява в търговски мащаб.

Източници: techcrunch.com, ksl.com, thinkgeoenergy.com