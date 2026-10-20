LOT спира зимни полети заради скъпото авиационно гориво

Полската авиокомпания LOT временно спира част от международните си полети през зимния сезон заради рязкото поскъпване на авиационното гориво. Промените засягат маршрута между Варшава и Болоня, както и полетите от Краков до Барселона, Мадрид и Рим. Честотата на други направления също ще бъде намалена.

Говорителят на LOT Кшиштоф Мочулски заяви, че решението е взето след анализ на рентабилността на маршрутите. По думите му високите цени на горивото са сред основните причини, наред с острата конкуренция на пазара в Централна Европа, която ограничава възможността разходите да бъдат компенсирани чрез по-скъпи билети.

„През февруари разходите за гориво представляваха около 25% от всички разходи на авиокомпанията. Днес този дял може да достигне 40%“, заяви Мочулски.

LOT планира да възстанови спряните полети в началото на април, когато ще бъде въведено лятното разписание. От авиокомпанията уточняват, че зимната промяна не означава пълно свиване на мрежата. Превозвачът е започнал полети до Банкок, а в края на март планира да открие и направление до Ханой. До средата на 2027 г. флотът трябва да бъде увеличен с четири самолета „Дриймлайнър“, които ще бъдат използвани за по-висока честота по съществуващи маршрути и за евентуално откриване на нови направления.

Натискът върху авиокомпаниите идва на фона на значителното поскъпване на горивото. Според данни на Международната асоциация за въздушен транспорт цената му в средата на октомври е била с почти 114% по-висока спрямо същия период на предходната година. За пътниците промените означават, че част от зимните маршрути на LOT няма да се изпълняват, а по други може да има по-малко полети.