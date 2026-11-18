Британската авиокомпания Global Airlines е въведена в принудителна ликвидация, след като е извършила само четири пътнически полета. Висшият съд на правосъдието на Великобритания е издал заповед за прекратяване на компанията на 4 ноември 2026 г.

Стартъпът е основан през 2021 г. от предприемача Джеймс Аскуит с амбицията да предложи трансатлантически полети между Великобритания и Съединените щати. Компанията обещаваше повече пространство и лукс във всички класи, включително първокласни апартаменти с дължина 12 фута и отделна зона за видеоигри с конзоли Xbox и PlayStation.

Само две пътувания през Атлантика

Global Airlines придобива Airbus A380 през 2023 г. Самолетът е най-големият пътнически модел в света, но амбициозният проект така и не достига до редовна експлоатация.

През май 2025 г. са изпълнени два двупосочни трансатлантически курса. Първият е между Глазгоу и Ню Йорк, а вторият - между Манчестър и Ню Йорк. Така общият брой на пътническите полети достига четири. Flightradar24 потвърждава, че след тези полети самолетът е бил преместен за дългосрочно съхранение в Тарб, Франция.

Вместо разширяване на мрежата самолетът остава извън активна експлоатация. По информация на Flightradar24 той е на съхранение в Тарб от юли 2025 г., а бъдещето му остава неясно.

Планове за Малдивите не се осъществиха

По-рано през 2026 г. Global Airlines е обсъждала възможността да започне полети до Малдивите преди края на годината. Компанията е разглеждала и маршрути от регионални летища, сред които Манчестър и Бирмингам.

„Всеки би казал: „Бих искал да отида там“, заявява Джеймс Аскуит пред Metro, говорейки за Малдивите. Той определя дестинацията като слабо обслужвана от Великобритания и свързва плановете с търсенето на полети за почивки и меден месец.

Компанията е заявявала, че работи по придобиването на поне още един самолет, но това не се реализира преди съдебната процедура по ликвидация.

Какво следва за компанията

Заповедта на съда поставя Global Airlines под контрола на ликвидатор, който трябва да установи стойността на активите и да уреди задълженията към кредиторите. Flightradar24 съобщава, че производството е започнало след молба, подадена от кредитор на 29 май 2026 г.

Основателят Джеймс Аскуит стана известен и с пътуването си до всички 196 суверенни държави, завършено през 2013 г., когато е на 24 години. През 2018 г. той създава Holiday Swap - приложение за обмен на места за настаняване.

С ликвидацията приключва проектът за авиокомпания, която трябваше да върне усещането за „златната ера на въздушния транспорт“, но остана в историята с четири пътнически полета и един Airbus A380.

Източници: dailymail.com, flightradar24.com, ukaviation.aero