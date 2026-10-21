Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Един от ключовите хора на Зукърбърг напуска Meta

Един от ключовите хора на Зукърбърг напуска Meta

21 Октомври, 2026 18:15 392 1

  • марк зукърбърг-
  • meta-
  • джоел каплан-
  • позиция-
  • напускане

Джоел Каплан ще се оттегли през 2027 г. след повече от 15 години в компанията

Един от ключовите хора на Зукърбърг напуска Meta - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Meta Platforms се разделя с един от най-влиятелните си ръководители в отношенията с Вашингтон. Главният директор по глобалните въпроси Джоел Каплан ще напусне компанията през 2027 г. след повече от 15 години работа в нея, потвърди говорител на технологичния гигант пред Reuters.

Каплан ще остане още няколко месеца, за да подпомогне прехода. Напускането му идва в чувствителен политически момент – непосредствено преди междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Част от отговорностите му ще бъдат поети от президента и заместник-председател на Meta Дина Пауъл Маккормик, която ще добави външните отношения към настоящия си ресор. Тя има значителен опит както в бизнеса, така и във Вашингтон и е работила в администрацията на Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат.

Каплан зае най-високия пост в областта на глобалната политика на Meta през януари 2025 г., наследявайки бившия британски вицепремиер Ник Клег. Промяната съвпадна с преориентирането на част от политиките на компанията в САЩ и усилията ѝ да подобри отношенията си с администрацията на Тръмп.

По това време Meta прекрати програмата си за проверка на факти в САЩ, оттегли част от инициативите си за многообразие и предприе стъпки към по-тесни отношения с републиканската администрация. Каплан беше важна фигура в този процес.

Преди да се присъедини към тогавашната Facebook през 2011 г., той е бил заместник-началник на кабинета по политическите въпроси в администрацията на президента Джордж У. Буш. През годините в Meta участва в отношенията на компанията с правителства и регулатори в период на засилващи се спорове около модерирането на съдържание, неприкосновеността на личните данни и технологичните регулации.

Ръководната промяна идва и в момент, когато Meta е изправена пред нов вид политически и обществен натиск, свързан с огромните инвестиции в изкуствен интелект. Наред с безопасността на AI все по-сериозни въпроси предизвикват центровете за данни и въздействието им върху електроенергийните системи и местните общности.

Каплан все още не е обявил следващата си професионална стъпка. Според публикацията му в X след приключването на прехода възнамерява първо да отдели повече време на семейството си, преди да реши с какво ще се занимава занапред.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    1 0 Отговор
    Само като видите снимката може със сигурност да кажете, че е от една народност, наричаща се "богоизбрани".

    18:43 21.10.2026