Американската технологична компания Meta Platforms временно спира плановете си за емитиране на нов клас акции без право на глас заради съдебен спор с акционери. Решението засяга схема, която би позволила на главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг да продава акции за милиарди долари, без да намалява контрола си върху компанията, съобщава Bloomberg.

Според съдебни документи, внесени на 18 ноември в щата Делауеър, Meta се е ангажирала да не издава акции от новия клас C, докато продължава съдебното производство. Споразумението подлежи на одобрение от съда, а разглеждането на делото е насрочено за 19–23 април 2027 г.

Планът, одобрен от борда на директорите през октомври, предвижда създаването на акции без право на глас, които да бъдат разпределени между съществуващите акционери. За всяка акция от клас A или B инвеститорите трябва да получат по една нова акция от клас C.

Тази структура би позволила на Зукърбърг да продава част от притежаваните от него ценни книжа, без да губи решаващото си влияние върху управлението на Meta. В момента основателят на Facebook контролира приблизително 61% от правата на глас в компанията.

Според условията на предложеното споразумение Зукърбърг ще може незабавно да продаде 20% от получените акции от клас C, докато останалите 80% ще бъдат обект на ограничения за продажба. По оценки, посочени в съдебните искове, първоначалният пакет би могъл да му осигури близо 24 млрд. долара.

Срещу схемата са заведени десет съдебни иска от акционери, които обвиняват Зукърбърг и членовете на борда на директорите в нарушаване на задълженията им към инвеститорите. Сред водещите ищци са пенсионният фонд на учителите в Калифорния CalSTRS и датската пенсионна компания PFA.

Инвеститорите твърдят, че предложената структура обслужва предимно личните интереси на Зукърбърг, като му позволява да получи значителни средства, без да се отказва от контрола върху компанията.

Спорът е свързан и с обсъжданото въвеждане на данък върху богатството на милиардерите в Калифорния. Преди гласуването на предложението Зукърбърг е разглеждал възможността да напусне щата, за да избегне потенциални многомилиардни данъчни задължения.

От Meta защитават решението си с необходимостта от по-голяма финансова гъвкавост за мащабните инвестиции в изкуствен интелект. Компанията планира значителни разходи за центрове за данни и изчислителна инфраструктура, а новият клас акции би позволил на ръководството да набира капитал, без да променя съществуващия баланс на гласовете.

Технологичният гигант заявява, че ще защитава позицията си в съда и ще настоява за възможно най-бързо окончателно решение.

Временното спиране не означава пълен отказ от плана. Промените в устава на Meta, които създават новия клас акции, все още могат да влязат в сила на 19 януари 2027 г. Самото емитиране обаче остава блокирано до разрешаването на съдебния спор.

Това не е първият подобен конфликт между Зукърбърг и акционерите. През 2017 г. Meta, тогава известна като Facebook, се отказа от сходен план за акции без право на глас след съдебно оспорване.

Новият спор поставя отново въпроса доколко основателите на големи технологични компании трябва да запазват практически неограничен контрол върху управлението им, дори когато намаляват икономическото си участие.