Meta среща сериозни проблеми в преговорите с индийското правителство

Meta призна, че са възникнали сериозни проблеми в преговорите с индийското правителство относно нарушаването на индийското законодателство от страна на компанията и разпространението на материали за сексуално насилие над деца.

„Текущите преговори срещнаха сериозни проблеми при обсъждането на материали за сексуално насилие над деца, дийпфейкове и друго нежелателно съдържание. Meta работи усърдно за разрешаването на тези проблеми и подобряване на системата си за предотвратяване на оперативни грешки“, казаха представители на Meta пред Press Trust of India.

Според медийни съобщения от индийското Министерство на електрониката и информационните технологии, индийското правителство е заявило ясно на срещата, че платформите за социални медии, включително Meta, трябва да спазват индийското законодателство. „В Индия платформи не могат да бъдат стартирани съгласно законодателството на САЩ“, подчертаха служители на министерството. „Всички платформи са отговорни пред обществото и закона.“ В противен случай Meta може да загуби правната си защита.

Индийските власти призоваха ръководството на Meta след скандал, свързан с временното изтриване на публикация във Facebook на премиера Нарендра Моди (забранена в Русия, собственост на Meta, корпорация, призната за екстремистка в Русия) относно мерки за борба с изтичането на информация от изпити. Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, се извини на индийските власти за тази техническа грешка, както и за съдържание, създадено с помощта на технологията deepfake, и за оперативните смущения на платформите на компанията.