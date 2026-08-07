Новини
Бизнес »
Meta среща сериозни проблеми в преговорите с индийското правителство

Meta среща сериозни проблеми в преговорите с индийското правителство

7 Август, 2026 15:11 440 0

  • meta-
  • facebook-
  • индия-
  • регулация-
  • държава-
  • преговори

В Индия платформи не могат да бъдат стартирани съгласно законодателството на САЩ

Meta среща сериозни проблеми в преговорите с индийското правителство - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Meta призна, че са възникнали сериозни проблеми в преговорите с индийското правителство относно нарушаването на индийското законодателство от страна на компанията и разпространението на материали за сексуално насилие над деца.

„Текущите преговори срещнаха сериозни проблеми при обсъждането на материали за сексуално насилие над деца, дийпфейкове и друго нежелателно съдържание. Meta работи усърдно за разрешаването на тези проблеми и подобряване на системата си за предотвратяване на оперативни грешки“, казаха представители на Meta пред Press Trust of India.

Според медийни съобщения от индийското Министерство на електрониката и информационните технологии, индийското правителство е заявило ясно на срещата, че платформите за социални медии, включително Meta, трябва да спазват индийското законодателство. „В Индия платформи не могат да бъдат стартирани съгласно законодателството на САЩ“, подчертаха служители на министерството. „Всички платформи са отговорни пред обществото и закона.“ В противен случай Meta може да загуби правната си защита.

Индийските власти призоваха ръководството на Meta след скандал, свързан с временното изтриване на публикация във Facebook на премиера Нарендра Моди (забранена в Русия, собственост на Meta, корпорация, призната за екстремистка в Русия) относно мерки за борба с изтичането на информация от изпити. Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, се извини на индийските власти за тази техническа грешка, както и за съдържание, създадено с помощта на технологията deepfake, и за оперативните смущения на платформите на компанията.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ